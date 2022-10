Belve,  Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sulla sua presenza nella trasmissione di Francesca Fagnani

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli su Instagram ha deciso di rispondere alle curiosità di alcuni followers affermando di non avere intenzione di partecipare al programma di Rai 2 ‘Belve’ nonostante apprezzi molto la trasmissione.

Cresce sempre di più l’attesa tra i telespettatori per l’inizio della nuova edizione di Belve ovvero il celebre programma di Rai 2 condotto ma anche ideato da Francesca Fagnani. Un programma all’interno del quale vengono solitamente invitati personaggi noti caratterizzati da una personalità abbastanza forte. Proprio per tale motivo sono molti coloro che desidererebbero vedere intervistata la celebre giornalista e giurata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli. Ma, succederà? A rispondere alla domanda è stata la diretta interessata.

Grande attesa del pubblico per la nuova edizione di ‘Belve’

Sono moltissimi i telespettatori che nel corso delle passate edizioni hanno sempre seguito con costanza e grande affetto il noto show di Canale 2 condotto da Francesca Fagnani ovvero Belve. All’interno di questa trasmissione la conduttrice è solita intervistare delle persone note al pubblico, in modo particolare donne, contraddistinte da una personalità abbastanza forte. In passato ad esempio ad essere intervistata è stata Ilary Blasi la quale ha colto l’occasione anche per smentire le voci di crisi con Francesco Totti. E chissà, nel corso della prossima stagione la celebre conduttrice potrebbe decidere di tornare a farsi intervistare dalla Fagnani per raccontare come poi davvero sono andate le cose con colui che ormai ad oggi è un ex marito. Parlando di donne dello spettacolo dotate di una forte personalità non si può non far riferimento a Selvaggia Lucarelli.

La Lucarelli futura ospite di Francesca Fagnani?

Selvaggia Lucarelli è molto attiva sui social è proprio su Instagram nel corso delle scorse ore ha deciso di rispondere a delle domande poste da alcuni followers. Alcuni di questi le hanno domandato se in futuro sarà possibile vederla all’interno dello studio di Belve e quindi intervistata da Francesca Fagnani. Una domanda alla quale la Lucarelli ha deciso di rispondere con molta sincerità, caratteristica questa che la contraddistingue, ed affermando che nonostante apprezzi molto la trasmissione non pensa di potervi prendere parte.

Le parole espresse dalla giurata su Instagram

Nello specifico la giornalista ha rivelato di aver già ricevuto un invito in passato da parte di Francesca Fagnani, ha precisato di apprezzare molto la trasmissione ma ha poi concluso “Sono interviste in cui (mia opinione) la conduttrice vuole ‘vincere’, non conoscere davvero l’intervistato. E’ un genere rispettabilissimo, ma fa più gioco a chi conduce che a chi va”. Chi desidera quindi vedere Selvaggia Lucarelli e Francesca Fagnani insieme a Belve dovrà fare i conti con quanto detto dalla giornalista.