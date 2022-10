Totti-Blasi, l’investigatore lancia una frecciatina all’avvocato di Ilary: “Io non l’avrei fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

L’investigatore privato coinvolto nella questione Blasi-Totti è tornato a parlare della questione negando un suo coinvolgimento nella vicenda. Parole queste che hanno tanto sorpreso.

Da ormai diversi mesi Francesco Totti e Ilary Blasi si trovano al centro dell’attenzione mediatica a causa della fine del loro matrimonio. Molte le voci circolate sui tradimenti e presunti tali, ed ecco che nelle ultime ore è tornato a parlare della questione anche l’investigatore privato che secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe essere stato assunto dalla conduttrice per scoprire l’ormai ex marito. Ma, quali sono state le sue parole?

Totti e la Blasi ancora al centro del gossip

Ilary Blasi e Francesco Totti sono i protagonisti assoluti del gossip da diversi mesi. Tra le tante notizie circolate nel corso delle settimane anche quella secondo la quale la conduttrice sembrerebbe aver assunto un vero e proprio investigatore privato per poter scoprire i tradimenti dell’ex marito. Indiscrezione confermata anche dallo stesso Francesco Totti e a proposito della quale si era espresso anche Ezio Denti rivelando di essere stato pagato molti soldi. Dichiarazioni che sembrerebbero essere state rilasciate dal professionista nel corso di un’intervista a Nuovo e smentite poi dall’avvocato della Blasi secondo il quale queste sarebbero solo delle false notizie.

Il commento dell’investigatore

Nelle ultime ore però l’investigatore è tornato a parlare della questione rilasciando delle nuove dichiarazioni che hanno un po’ sorpreso tutti. “Tengo a precisare che ho provveduto a smentire prontamente le illazioni circa il mio presunto coinvolgimento nella vicenda Francesco Totti-Ilary Blasi”. Queste le parole espresse dall’uomo all’Adnkronos affermando inoltre di averlo fatto già lo scorso 19 settembre 2022 in seguito alla diffusione delle prime notizie sulla vicenda. Denti ha poi voluto precisare che, a differenza di quanto affermato da altri, non è alla ricerca di pubblicità in quanto se realmente lo fosse stato avrebbe approfittato del momento.

La frecciatina rivolta dall’investigatore all’avvocato della Blasi

Ezio Denti ha poi concluso il suo intervento sulla questione rivolgendo quella che a molti è sembrata una chiara frecciatina rivolta all’avvocato di Ilary Blasi. L’uomo si è infatti domandato come mai l’avvocato in questione non abbia mai smentito nessun articolo prima dello scorso venerdì 13 ottobre e nonostante nel corso delle settimane ne siano stati pubblicati molti. In ultimo l’investigatore ha voluto precisare il suo pensiero affermando che nonostante la popolarità dei soggetti coinvolti nella vicenda per lui un caso di corna non merita molta importanza ed inoltre, ha concluso “Non me ne sarei mai vantato“. Le sue parole quindi fanno sorgere parecchi dubbi, e il più importante riguarda le dichiarazioni rilasciate a Nuovo e precedentemente citate. La domanda che molti si stanno ponendo è ‘Chi ha rilasciato tali dichiarazioni?’. Domanda alla quale al momento non sembrerebbe essere ancora possibile fornire una risposta.