Francesco Totti, la sua intervista gli costa molto cara: “Pronti ad adire le vie legali contro di lui”

Francesco Totti con le sue dichiarazioni su Ilary Blasi e sugli investigatori privati ha fatto infuriare la Federpol, la Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni.

Continua a far discutere la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ed i due sembrano essere davvero ai ferri corti. Sono in arrivo dei guai per l’ex capitano della Roma, dopo l’intervista che ha rilasciato in questi giorni al Corriere dove ha svelato dei dettagli molto interessanti sulla separazione da Ilary Blasi.

Francesco Totti, le sue dichiarazioni scatenano la rabbia di Ilary e non solo

Ad ogni modo, le sue dichiarazioni hanno fatto tanto arrabbiare l’ex moglie ma non solo, anche la Federazione italiana degli Istituti privati per le investigazioni. A parlare in queste ore è stato Luciano Tommaso Ponzi, il Presidente nazionale di Federpol, la Federazione Italiana degli Istituti privati per le investigazioni. Il Presidente ha espresso il suo disappunto per le dichiarazioni rilasciate da Francesco Totti ed ha assicurato di aver intenzione di procedere per vie legali contro di lui. Il motivo?

La Federpol porta in tribunale Francesco per aver denigrato la figura dell’investigatore privato

A non andare giù a Luciano Tommaso Ponzi sono state le parole utilizzate da Francesco nel parlare della professione dell’investigatore privato. Il Presidente nazionale di Federpol è stato piuttosto chiaro nel dire che Francesco attraverso le sue parole ha tentato di denigrare la reputazione della figura dell’investigatore privato e per questo, la Federpol ha deciso di adire le vie legali. Poi il Presidente ha ribadito che la figura professionale dell’investigatore privato è data da professionisti seri che svolgono il proprio lavoro, così come tutti gli altri, rispettando la legge e la dignità delle persone. Era stato proprio Francesco a parlare nel corso dell’intervista rilasciata a Il Corriere, raccontando che l’ex moglie ha ingaggiato un investigatore privato per farlo seguire, scoprendo così la relazione tra lui e Noemi Bocchi.

A che punto è la separazione tra Francesco e Ilary?

Ilary si sarebbe anche servita di persone a loro molto vicine, che avrebbero messo nella macchina di Francesco delle cimici e il gps per controllare i suoi spostamenti. Queste ancora le parole di Totti che ha voluto così dire tutta la sua verità. La Blasi ancora non ha replicato pubblicamente alle parole dell’ex marito ha attraverso il suo legale, Alessandro Simeone ha comunicato di conoscere tanti segreti di Totti e che se dovesse parlare, potrebbe rovinare davvero oltre 50 famiglie. I rapporti tra i due ex ormai sono proprio irrecuperabili, nonostante almeno inizialmente avessero tentato di salvare il salvabile quanto meno per il bene dei figli. Potrebbero decidere di stipulare un accordo, quanto meno per il benessere dei figli ed in primis potrebbero aver deciso di non parlare più pubblicamente.