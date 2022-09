Cristiano Iovino decide di rompere il silenzio su lui e Ilary Blasi

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Iovino, dopo tante indiscrezioni finalmente ha deciso di dire la sua verità sul rapporto con Ilary Blasi. Ma cosa ha rivelato?

Dopo tante indiscrezioni e dopo aver pensato che si trattasse di un possibile amante di Ilary Blasi, adesso il diretto interessato ha voluto dire la sua e parlare per la prima volta, facendo chiarezza sulla natura del rapporto che ha avuto e che ha con la conduttrice. Stiamo parlando di Cristiano Iovino, il quale è stato al centro del gossip in questa estate 2022 e additato come presunto amante della Blasi. Ebbene, il personal trainer che fino ad ora ha preferito non esprimersi sull’argomento, adesso ha voluto rompere il silenzio e spiegare tante cose.

Cristiano Iovino, presunto amante di Ilary Blasi rompe il silenzio

Cristiano Iovino, il personal trainer che si è detto essere il presunto amante di Ilary Blasi ha parlato ed ha rotto il silenzio sulla natura del rapporto con la conduttrice. In queste ore, il giovane ha lasciato una nota all’Ansa, smentendo ogni indiscrezione e dicendo di non aver mai avuto nessun rapporto sentimentale con la conduttrice, ma di essere soltanto un suo amico. Cristiano pochi giorni fa, aveva dichiarato di non aver nulla da dire in merito a questa vicenda che vede Ilary in guerra con il suo ex marito Francesco Totti e soprattutto riguardo le dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma che pare facesse riferimento a Cristiano come amante dell’ex moglie.

La verità del giovane personal trainer

Ebbene, visto che il suo nome continua ad essere ripetuto costantemente e affiancato a quello di Ilary, il personal trainer ha deciso di fare chiarezza. Nella nota si legge che riguardo tutti gli articoli che sono stati pubblicati nei giorni scorsi, Cristiano invita tutti i giornalisti e operatori a non dare credito a coloro che lo associano alla persona di Ilary, come suo amante.

Il personal trainer conferma di conoscere Ilary per avere amici in comune

Ad ogni modo, Iovino ha confessato di conoscere Ilary perché amica di amici comuni e di averla conosciuta proprio così. Inoltre, i due avrebbero in comune anche l’agente di Ilary, Graziella Lopedota. Iovino insomma, spera che con questa nota finalmente il suo nome venga allontanato da queste voci e che finalmente possa essere lasciato in pace.