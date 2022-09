Manuel Bortuzzo, Pierluigi Diaco lo mette in grande imbarazzo, Bortuzzo risponde e lo asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Manuel Bortuzzo in imbarazzo nello studio di Pierluigi Diaco, dopo una battuta imbarazzante.

Manuel Bortuzzo, l’ex gieffino a nuotatore italiano è stato ospite nei giorni scorsi nel salotto di Pierluigi Diaco. Quest’ultimo soltanto da pochi giorni è al timone di una trasmissione intitolata Bella Mà che va in onda su Rai 2. Ebbene, l’ex gieffino ha parlato a 360° della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia e poi ancora della sua vita sentimentale. Ad ogni modo, non è passato inosservato un siparietto che si è venuto a creare tra Manuel ed il conduttore. I due hanno avuto uno scambio di battute che non è passato inosservato ai telespettatori che hanno commentato sui social, dove è sorta una vera polemica. Ma cosa è accaduto? Vediamo un po’ di fare chiarezza.

Manuel Bortuzzo ospite a Bella Mà da Pierluigi Diaco

Nei giorni scorsi Manuel Bortuzzo, l’ex gieffino che in questi mesi è stato protagonista del gossip per via della sua relazione con Lulù Selassiè, è stato ospite nel salotto di Bella Mà, il programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. Nel corso dell’intervista, sembra che ad un certo punto il conduttore si sia lasciato andare ad una battuta che non è piaciuta a gran parte dei telespettatori. Pierluigi ha fatto diverse domande a Manuel e tra queste ha chiesto qualcosa sulla sua vita sentimentale.

Pierluigi incalza e fa una battuta a Manuel, il popolo del web non apprezza

“Quante galline hai conosciuto nella tua vita privata?”, questa la domanda di Pierluigi che è apparsa inappropriata e non è affatto piaciuta ai presenti in studio ed ai telespettatori a casa. Lo stesso Manuel ha risposto in modo stizzito e in chiave ironica. “Nessuna. Vivo in campagna, in Veneto. Le ho vicine di casa”, ha risposto Manuel. Nonostante la risposta, Pierluigi però ha continuato dicendo che Manuel non aveva colto la sua battuta, al contrario del pubblico da casa che invece aveva sicuramente capito.

Imbarazzo per Manuel

Manuel, che invece la battuta l’aveva capita, è apparso piuttosto imbarazzato ed ha preferito rimanere in silenzio piuttosto che aggiungere altro. Riguardo la sua vita sentimentale, sappiamo che Bortuzzo all’interno della casa più spiata d’Italia si è legato a Lulù Selassiè, con la quale poi è finita dopo qualche settimana dalla fine del programma. Adesso, invece, è legato ad una giovane donna di nome Angelica, una famosa tiktoker.