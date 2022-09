Verissimo, Gabriel Garko non convince e il web si scatena con l’ironia

0 SHARES Condividi Tweet

Gabriel Garko ospite nel salotto di Verissimo. L’attore confessa di essere tornato single, piovono critiche sui social.

Gabriel Garko nella giornata di ieri, sabato 17 settembre è stato ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin. Pare che il noto attore si sia raccontato nella giornata di ieri nel corso di un’intervista che ha rilasciato nel salotto della Toffanin. Tuttavia, subito dopo molti telespettatori si sono riversati sui social per commentare le parole dell’attore che non hanno affatto convinto. Ma cosa ha dichiarato?

Gabriel Garko ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin

Gabriel Garko nella giornata di ieri, sabato 17 settembre è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Ha rilasciato così un’intervista molto interessante, parlando di diversi argomenti e facendo anche un bilancio di quella che è la sua vita. Molti però sembra che abbiano trovato qualcosa di strano nelle parole del noto attore e molti telespettatori di Canale 5 che stavano seguendo la puntata, si sono poi riversati sui social per commentare.

Piovono critiche sui social durante l’intervista dell’attore

Qualcuno ha criticato Gabriel per aver affrontato, nel corso dell’intervista, delle tematiche piuttosto comuni, che abbiamo sentito e risentito. Qualche altro telespettatore, invece, sembra abbia fatto ironia sull’aspetto fisico del noto attore e sulla sua trasformazione che in questi anni è stata piuttosto evidente. Nel corso dell’intervista, però, l’attore ha affrontato anche delle tematiche piuttosto serie ed importanti, come il coming out che ha fatto qualche tempo fa in diretta tv al Gf vip. Poi, ha confessato di essere single ed ha aggiunto di stare bene da solo. “Si deve imparare a stare bene con se stessi”, ha dichiarato l’attore, aggiungendo quindi di aver finalmente trovato la sua dimensione, dopo tanti anni. E’ finita la relazione con il giovane Matia di 27 anni, durata all’incirca 1 anno.

Gabriel confessa di essere tornato single

Molti telespettatori, però, avrebbero continuato a fare dell’ironia, dicendo che la redazione potrebbe anche puntare su personaggi nuovi, piuttosto che sempre sugli stessi. Gabriel effettivamente è uno degli ospiti fissi a Verissimo. “Garko a Verissimo: da quando si è svelato gaio appare plastificato e con argomenti ancora più pregni di prima”, ha scritto ad esempio un utente. Commenti del genere, ma anche molto più critici sono arrivati sempre sui social.