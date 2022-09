Belve, Francesca Fagnani farà un’intervista ad un personaggio molto amato ma anche molto odiato

0 SHARES Condividi Tweet

Uno storico volto Mediaset tra le interviste di Francesca Fagnani per la nuova stagione di Belve.

Sta per tornare il programma Belve, condotto da Francesca Fagnani. La conduttrice non vede l’ora di mostrare le sue interviste molto interessanti e per certi versi anche parecchio pungenti. La conduttrice è pronta a tornare con una stagione ricca di grandi sorprese e colpi di scena.

Belve, Davide Maggio anticipa la partecipazione di Alessandra Celentano

A parlare, in questi giorni è stato Davide Maggio su Instagram. Quest’ultimo ha riferito il fatto che tra le interviste di Belve, la conduttrice ne ha realizzata una molto interessante, ovvero quella ad Alessandra Celentano. Quest’ultima è conosciuta per essere la professoressa di Amici, oltre che la nipote del grande Adriano. Non sappiamo quali sono state le domande poste dalla conduttrice ad Alessandra, ma sicuramente non mancheranno le sorprese ed i colpi di scena. La conduttrice avrà anche fatto qualche domanda su Adriano e sulla De Filippi.

Gli ospiti che hanno detti di no

La scorsa stagione di Belve è stata un grande successo e la stessa Francesca, in conclusione aveva sottolineato come il suo programma fosse fra i tre programmi più scaricati su Raiplay. La conduttrice aveva anche confessato di essere stata molto felice per i risultati raggiunti. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato la conduttrice a Rolling stone, pare che quest’ultima abbia parlato di alcuni ospiti che hanno rifiutato il suo invito, ammettendo che comunque l’intervista da lei fatta è in genere piuttosto difficile. Francesca però ne ha approfittato per lanciare una stoccata nei confronti di coloro che piuttosto che rifiutare l’invito, accettano chiedendo poi di tagliare un pezzo, piuttosto che un altro.

La confessione su Elettra Lamborghini

Poi ha fatto un elenco di coloro che le hanno detto di no, a cominciare dalla Golino a finire alla Morante e Gianluigi Buffon. Ad un certo punto, la Fagnani si è lasciata andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole, su Elettra Lamborghini. La cantante ha accettato l’invito, poi ha registrato l’intervista, chiedendo successivamente che venisse cestinata. A tal riguardo, Francesca ha ipotizzato il motivo per il quale Elettra le ha chiesto di cancellare l’intervista e questo potrebbe essere semplicemente il fatto di non essersi piaciuta, perchè effettivamente le sue sono interviste diverse, non le classiche. “Credo non si ricordasse quello che aveva detto. Io l’avrei mandata in onda, avrei potuto tranquillamente”.