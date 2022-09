Elodie e Iannone, le nuove foto di coppia non lasciano più dubbi

0 SHARES Condividi Tweet

Elodie e Andrea Iannone sono ufficialmente una coppia. I due hanno deciso di mostrarsi allo scoperto e le foto di coppia sono apparse su Chi.

E’ da qualche mese che si parla già di una relazione tra i due e finalmente i diretti interessati hanno deciso di uscire allo scoperto. Stiamo parlando di Elodie Di Patrizi e di Andrea Iannone. La cantante e il pilota sono stati pizzicati insieme in diverse occasioni e si era già capito che tra i due ci fosse del tenero. Ad ogni modo, la conferma è arrivata soltanto nei giorni scorsi, quando Elodie ha preso parte al Festival del cinema di Venezia, confermando questa frequentazione con Andrea. Adesso, però, hanno anche deciso di mostrarsi insieme.

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone adesso non si nascondono più

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone si sono mostrati ufficialmente come una coppia. I due sono apparsi sul noto settimanale di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini. La cantante ed il pilota sono stati così pizzicati dal giornale mentre camminavano abbracciati per le vie di Milano. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la cantante nei giorni scorsi aveva rilasciato un’intervista molto interessante parlando di Andrea.

La cantante conferma la relazione e parla del suo compagno

“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà“. Queste le parole dichiarate da Elodie che se da una parte ha confermato questa notizia e sembra essere felice di questa frequentazione, dall’altra preferisce mantenere il massimo riserbo e soprattutto rimanere con i piedi per terra. Potrebbe essere che le esperienze passate sicuramente l’hanno segnata e adesso, quella che poteva sembrare una frequentazione estiva si stia trasformando in altro, ma Elodie vuole andarci molto piano.

La carriera di Elodie, la cantante debutta come attrice

Intanto, prosegue spedita la carriera di Elodie, che ha fatto il suo debutto anche come attrice. E’ stata fortemente voluta da Pippo Mezzapesa per il suo film intitolato Ti mangio il cuore, presentato proprio all’ultimo Festival del cinema a Venezia. Andrea, invece, è una fase di stallo e attende di poter tornare in pista, dopo essere stato condannato a 4 anni per doping. Il suo rientro è previsto per il mese di dicembre 2023.