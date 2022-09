Domenica in, lanciata la bomba, da Mara Venier si parlerà di Francesco Totti e Ilary Blasi

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica in torna domani, domenica 18 settembre con una puntata nuova e ricca di grandi successi. Chi saranno gli ospiti in studio? Si parlerà di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Domani, domenica 18 settembre andrà in onda una nuova puntata di Domenica in, ovvero la seconda di questa stagione che è appena iniziata. Mara Venier sta mettendo in moto la macchina operativa per questa seconda puntata e sembra che non siano mancate le anticipazioni sui social che hanno fatto aumentare l’attesa. Cosa vedremo nella puntata di domani?

Domenica in, il programma condotto da Mara Venier convince ma non abbastanza

Domenica 18 settembre, su Rai 1 sempre allo stesso orario ovvero alle ore 14.00 circa andrà in onda la seconda puntata di Domenica in il programma condotto da Mara Venier. Ebbene, la prima puntata è andata piuttosto bene, anche se rispetto allo scorso anno un tantino meno. Sul versante ascolti, infatti, Domenica in ha ottenuto dei dati piuttosto sufficienti ovvero 2.188.000 spettatori nella prima parte, con un calo fino a 1.882.000 utenti nella serata. Lo share si è mantenuto sui 16,5% sia nella prima che nella seconda parte.

La concorrenza spietata di Mara

A partire da domani però, la situazione potrebbe cambiare visto che contemporaneamente su Canale 5 torna Verissimo con Silvia Toffanin e Maria De Filippi con Amici. Insomma, se la scorsa domenica Mara non ha avuto alcuna concorrenza contro cui scontrarsi, adesso la situazione potrebbe essere differente. Inoltre, la scorsa settimana una buona fetta di telespettatori pare che si sia lamentato. Molti si sono lamentati per gli ospiti in studio ed hanno ribadito che praticamente sono sempre gli stessi i personaggi che vanno a Domenica in per raccontarsi. “Ancora i soliti amici, basta”, è stato uno dei tanti commenti arrivati sul web. Mara tenterà di fare il boom di ascolti, parlando di uno degli argomenti più caldi del momento. Quale? La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice avrà modo di discutere con Roberto D’Agostino, ovvero il direttore di Dagospia, che per prima ha lanciato la notizia della separazione. Durante questo dibattito avranno modo di intervenire Vittorio Feltri, Simone Marchetti, Monica Leofreffi e non mancherà Alex Nuccetelli, il miglior amico di Francesco.

Anticipazioni puntata domenica 18 settembre

Per quanto riguarda la giornata di domani, in studio a Domenica in è attesa Stefania Sandrelli ha proprio nei giorni scorsi è stata protagonista di un racconto davvero straziante, circa una violenza subita da un calciatore della Lazio che è morto un pò di tempo fa. Poi ancora nel salotto di Mara vedremo Walter Veltroni e Federica Cappelletti, la moglie dell’ex calciatore Paolo Rossi. Ma non finisce qui, perchè vedremo ancora la partecipazione di Andrea Sannino e Franco Ricciardi.