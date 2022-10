Francesco Totti sui social dedica un post alla figlia Chanel, la risposta della ragazza commuove i followers

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti ha condiviso sui social una fotografia in compagnia della figlia Chanel la cui risposta ha commosso tutti i suoi followers.

Non passa giorno in cui, ormai da diverse settimane, non si parla di Francesco Totti e Ilary Blasi. La celebre ex coppia infatti è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica in seguito alla loro separazione ma ecco che nelle ultime ore a far parlare è invece una dedica fatta dall’ex capitano della Roma alla figlia Chanel. Una dedica alla quale la giovane donna ha risposto in un modo che ha commosso tutti i suoi followers.

La reazione dei figli di Totti e Ilary alla separazione

Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati sentimentalmente legati per oltre 20 anni. E proprio dalla loro unione sono nati tre splendidi figli ovvero Cristian, Chanel e Isabel. Il primo figlio è nato nel novembre del 2005, la seconda figlia è nata nel maggio del 2007 e l’ultima nel mese di marzo del 2016. I tre figli di Totti e della Blasi hanno quindi età differenti e anche in diverso modo stanno reagendo alla separazione dei genitori. Nello specifico mentre Cristian ha deciso di dedicarsi al calcio senza rilasciare alcuna dichiarazione ecco che la secondogenita ovvero Chanel è diventata molto attiva sui social dove si diverte a intrattenere i suoi followers e allo stesso tempo informarli sul suo stato di salute. La terza figlia invece ovvero Isabel è ancora forse troppo piccola per comprendere quanto sia accaduto alla sua famiglia.

La bellissima dedica di Francesco Totti alla figlia Chanel

E proprio alla secondogenita Chanel che sui social è molto attiva ecco che Francesco Totti nelle scorse ore ha fatto una dedica alla quale la giovane ha risposto commuovendo tutti i suoi followers. Nello specifico Totti ha condiviso su Instagram una fotografia insieme alla figlia che è apparsa a tutti come sempre bellissima e sorridente ma soprattutto con lo sguardo innamorato del padre. Nello scatto in questione Chanel tiene tra le mani il viso di papà Francesco che oltre ad aver condiviso l’immagine sui social ha poi aggiunto tantissimi cuoricini.

La reazione di Chanel al post condiviso dal padre

Come ha reagito Chanel Totti al post condiviso dal padre? La ragazza ha ricondiviso la fotografia sul suo profilo Instagram ma a questa ha poi aggiunto due emoticon. Nello specifico su sfondo di colore nero la giovane ha aggiunto un cuoricino ed una faccina sorridente. E molti si sono domandati se l’intento di queste due emoticon fosse quello di mandare un messaggio al padre oppure no. Molti sono i followers che si sono emozionati nel vedere quanto padre e figlia siano legati da un profondo e sincero amore ma soprattutto molti sono stati felici di notare come, nonostante la bufera mediatica che ha coinvolto la loro famiglia, nulla è cambiato nel rapporto tra padre e figlia.