Chanel Totti interviene sulla separazione dei genitori: “L’indifferenza è la cosa migliore”

0 SHARES Condividi Tweet

Sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi interviene Chanel, la secondogenita dell’ex capitano della Roma e della conduttrice. Il commento sui social non è passato inosservato.

Si continua a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, notizia che è arrivata ormai oltre un mese fa e che pare abbia destato parecchio scalpore. In queste settimane è stato detto di tutto su questa separazione e su quelli che possono essere stati i motivi che hanno portato i due a separarsi ma non sembra esserci alcuna conferma alcuna. A parlare in questi giorni pare sia stata una persona molto vicina ai due, ovvero Chanel la figlia di Francesco e Ilary. Ma cosa ha dichiarato quest’ultima?

Chanel Totti finisce al centro del gossip per un commento scritto sui social

Chanel Totti, ovvero la secondogenita di Ilary e Francesco pare che in queste ore sia finita sotto i riflettori. Pare che la giovane abbia pubblicato un post dove sembra che abbia scritto delle parole che rappresentano un vero e chiaro riferimento alla situazione familiare. “Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti”, avrebbe dichiarato Chanel. In molti sembra che abbiano trovato queste parole un riferimento alla situazione dei suoi genitori Ilary e Francesco.

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti e il messaggio riferito all’attuale situazione dei genitori

Chanel avrebbe voluto far intendere di essere indifferente a tutto quello che sta accadendo e soprattutto a tutto quello che si sta dicendo.Sembra che in molti abbiano notato questo commento della figlia di Ilary e Francesco, considerandolo con un non voler interessarsi ai rumor che in queste settimane si sono rincorsi sulla separazione dei suoi genitori. Effettivamente se ne sono dette di tutti i colori, si è parlato di tradimenti, di flirt e tanto altro, notizie che di certo i figli non vorrebbero mai leggere. Ad ogni modo, Chanel in queste ore è finita sotto i riflettori proprio per le parole da lei scritte sui social e per le quali pare sia finita al centro del gossip.

Le vacanze di Chanel insieme al padre e ai fratelli a Sabaudia

“Non c’è cosa più bella di essere indifferente perché sai quanto vali e quanto valgono le persone…”. Queste le parole dichiarate da Chanel, la quale avrebbe fatto intendere di non voler essere tirata in causa in questa vicenda che vede coinvolti i suoi genitori. Intanto al momento Chanel si troverebbe in vacanza a Sabaudia insieme al padre Francesco ed ai suoi fratelli Christian e Isabel.