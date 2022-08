Fiorello diretto su Amadeus “Tutto quello che ha fatto lo deve a me”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello è uno degli amici più importanti di Amadeus. Lo showman ha svelato alcuni aneddoti sul noto conduttore del Festival di Sanremo.

Amadeus è un noto conduttore il quale per il quarto anno consecutivo sarà al timone del Festival di Sanremo 2023. Indimenticabile la prima edizione quando Amadeus ha condotto l’edizione del Festival in compagnia di Fiorello, suo grande amico praticamente da sempre. La loro amicizia infatti va avanti da oltre 40 anni ed a riferirlo sono stati entrambi in diverse occasioni.

Fiorello e Amadeus più amici che mai dopo oltre 40 anni dal loro primo incontro

In questa calda estate 2022, pare che Fiore e Ama abbiano deciso di trascorrere insieme le vacanze, ovviamente con le rispettive famiglie e nello specifico hanno scelto come meta Pula in Sardegna. Proprio in questa località i due sono stati intervistati da Gente. I due si trovano sulla copertina del numero del magazine in edicola da ieri. Diverse le dichiarazioni rilasciate da Fiorello, il quale ha anche parlato di alcuni aneddoti che vedono protagonista lo stesso Amadeus.

Lo showman racconta alcuni aneddoti sul suo fraterno amico

“Amadeus ha un passato, noi da giovani rimorchiavamo, quando ancora si poteva usare questo termine senza essere crocefissi. Comunque tutto quello che ha fatto in quel campo, Amadeus lo deve a me”. Come hanno riferito entrambi, sembra che Amadeus e Fiorello si siano conosciuti negli anni 80 all’interno degli studi di Radio Deejay quando entrambi hanno iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Fiore è diventato poi un noto showman, mentre Amadeus è un noto conduttore, uno tra i più amati della televisione italiana pronto a condurre per la quarta volta consecutiva il Festival di Sanremo. “Io e Amadeus più che amici siamo fratelli”, avrebbe aggiunto Fiorello che ha voluto così chiarire la natura del loro rapporto.

Festival di Sanremo 2023, news e anticipazioni

Intanto si scaldano i motori per l’inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo 2023 che molto probabilmente andrà in onda dal 7 all’11 febbraio. Al timone ci sarà sempre Amadeus il quale sarà affiancato da Gianni Morandi e da Chiara Ferragni che sarà la madrina della prima e ultima serata. In queste settimane si sono diffuse tante indiscrezioni circa questa nuova edizione della manifestazione canora più importante d’Italia.