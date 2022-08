Damiano David dei Maneskin risponde sui social e si scatena il panico

0 SHARES Condividi Tweet

Damiano David è il front-man del gruppo i Maneskin e pare che in queste ore si stia parlando di lui perchè in molti sostengono che possa lasciare la band. Il suo commento non passa inosservato.

I Maneskin sono uno dei gruppi più famosi non soltanto in Italia ma anche all’estero. Hanno raggiunto la massima popolarità un pò di anni fa, quando hanno vinto al Festival di Sanremo e poi l’Eurovision Song Contest, ottenendo un successo davvero strepitoso. In queste ore si sta parlando sempre di più di Damiano per il fatto che quest’ultimo si dice che possa lasciare il gruppo a breve. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Damiano David, il frontman del gruppo pronto a lasciare il gruppo dei Maneskin?

Damiano David è il front-man del gruppo I Maneskin e sembra che abbia raggiunto la massima popolarità qualche anno fa. In queste ore sembra che si sia diffusa una notizia secondo la quale Damiano potrebbe lasciare il gruppo. In realtà a scatenare il panico tra i fan del gruppo sono state alcune parole dichiarate dal cantante e leader del gruppo rock. Ma Damiano è pronto a lasciare la band? Questa è la domanda che molti si sono posti in queste ultime ore, dopo aver letto il commento dello stesso ad un articolo che pare parlasse proprio di lui.

Il commento di Damiano ad un articolo dove si parla lui fa scoppiare il caso sui social

L’articolo parlava di un gesto davvero molto importante compiuto da Damiano e dalla sua fidanzata Giorgia Soleri. Pare che la coppia abbia deciso di adottare un gatto che purtroppo pare sia affetto da alcune patologie molto gravi. Molti i fan che hanno commentato questa notizia ovviamente positivamente. La notizia è stata riportata da diverse testate giornalistiche e tra tutte Rai News pare che su Twitter abbia condiviso questo articolo che non è di certo passato inosservato. “Damiano dei Maneskin adotta un gatto maltrattato. Si chiama “Zyggy”, omaggio a Bowie, il gatto maltrattato, bianco e cieco da un occhio adottato da Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata”. Il cantante avrebbe commentato questo articolo scrivendo “*Damiano David. Grz”. Il commento è balzato sotto gli occhi di tutti e molti sono stati i fan che hanno replicato. “Senza i Maneskin non sei nessuno”, avrebbe scritto un utente.

I commenti dei fan

Ad ogni modo, leggendo il commento in questione, sembra che molti abbiano ipotizzato che Damiano possa aver dato un indizio sulla possibilità di lasciare il gruppo e proseguire la carriera come solista.“Che pretenzioso… È triste come sembri che tu abbia perso te stesso ultimamente. Non dimenticare mai chi sei e da dove vieni. Spero di sbagliarmi e che non intendevi questo, ma i fan sono delusi”. Questo ancora un altro commento arrivato da un utente social non italiano. Ad ogni modo sembra che il cantante abbia voluto semplicemente invitare tutti a scrivere di lui citando il nome e cognome.