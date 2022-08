Reazione a Catena, Marco Liorni commette una gaffe scoppia la bufera

0 SHARES Condividi Tweet

A Reazione a Catena il conduttore Marco Liorni sembra abbia commesso una gaffe che ha del clamoroso, scatenando la polemica sui social. Ma cosa è accaduto?

Reazione a catena è un noto programma di casa Rai, condotto da Marco Liorni uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Ebbene, pare che in questa estate 2022 sia accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai telespettatori a casa. Anche nel corso dell’ultima puntata pare che il conduttore ad un certo punto abbia commesso una gaffe, proprio durante il gioco de L’Intesa vincente. I telespettatori ovviamente non hanno potuto non notare questo errore commesso da parte del conduttore, gaffe avvenuta nel corso dell’ultima puntata di Reazione a catena andata in onda lo scorso giovedì 18 agosto. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Reazione a catena, il programma Rai ancora al centro delle polemiche

Nel corso della puntata di Reazione a catena andata in onda il 18 agosto sembra che il conduttore sia stato protagonista di una gaffe che non è di certo passata inosservata. Il tutto pare che sia accaduto durante il gioco L’Intensa vincente, proprio mentre stavano gareggiando le campionesse Aurora, Irene e Daniela, facenti parte del trio Pizze a Pezzi. Queste pare si stessero sfidando contro Le Chiringuite.

Marco Liorni blocca il trio Pizze a Pezzi facendo una clamorosa gaffe

A vincere sono state le prime, le quali in qualche modo sarebbero state bloccate dal conduttore che è inevitabilmente finito al centro di una vera e propria polemica. Il conduttore infatti sarebbe stato criticato sui social innanzitutto per aver fatto una gaffe e poi perchè secondo molti telespettatori non sarebbe stato equo nei giudizi anche rispetto ad altre situazioni e altri concorrenti.

La gaffe di Marco che finisce al centro della polemica

Ecco cosa è accaduto. Una delle componenti de le Pizze a Pezzi dovevano indovinare la parola sedici. Così, le sue compagne avrebbero pronunciato le seguenti parole ovvero “cosa”, “viene”, “dopo”, “quindici”. La risposta è stata “sedici”, ma Marco Liorni le avrebbe bloccate dicendo “Mi dispiace ma quindici e sedici hanno la stessa radice”. Il conduttore però avrebbe commesso una gaffe, visto che le parole in questione non hanno la stessa radice, ma al massimo lo stesso suffisso. In molti si sono riversati sui social facendo delle critiche anche piuttosto dure al conduttore.