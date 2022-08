Cristina Marino accusata di essere ricorsa ai chirurgia e lei risponde e asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Ha rotto il silenzio Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero accusato di essere ricorda alla chirurgia estetica. Qual è il suo punto di vista?

Cristina Marino è una nota influencer e moglie del noto attore Luca Argentero. In questi anni ha acquisito una grande popolarità e pare che in queste ore abbia risposto a delle critiche arrivate sul web. La nota influencer pare che finalmente abbia deciso di rispondere a tutti quelli che in questi anni e soprattutto nell’ultimo periodo abbiano sostenuto che si sia sottoposta a diversi ritocchini, ovvero interventi estetici. La modella ha rotto il silenzio, ma cosa ha dichiarato?

Cristina Marino, il grande successo dell’influencer e modella

Cristina Marino in tutti questi anni ha ottenuto un grandissimo successo come modella e come influencer. Ad ogni modo, sembra che abbia acquisto maggiore popolarità dopo essere diventata la moglie di Luca Argentero. Ebbene, nelle scorse ore sembra abbia rotto il silenzio, rispondendo a tutti coloro che l’hanno insultata e che hanno insinuato che si sia sottoposta a degli interventi estetici. Pare che la moglie di Luca Argentero abbia ricevuto diverse polemiche e critiche sui social. Ma cosa ha dichiarato Cristina?

Critiche e accuse su possibili ritocchini

Qual è il suo punto di vista nei riguardi della chirurgia estetica? Pare che la Marino si sia detta favorevole o meglio non del tutto contraria alla chirurgia estetica.“Confermo di essere tutta come mamma mi ha fatta. Non sono contraria alla chirurgia; ben venga in un’età matura, magari dopo le gravidanze, o se aiuta a togliere un complesso”. Questo quanto dichiarato da Cristina Marino. “Sono invece contraria alle ragazze che diventano di plastica, magari per avere foto più carine. Ma è un gusto personale”, avrebbe aggiunto la nota modella parlando nel corso di un’intervista rilasciata a Vero. L’attrice pare che abbia voluto esprimere il suo punto di vista al riguardo.

Il punto di vista di Cristina sulla chirurgia estetica

Poi la moglie di Luca Argentero sembra abbia approfittato per raccontare qualcosa circa le sue sopracciglia che in molti hanno definito molto folte per il suo viso.“Mia mamma non mi ha mai permesso di truccarmi. Il colmo: faceva la visagista! E non ha mai voluto che mi facessi le sopracciglia. Quando ero piccola, i compagni di scuola e mio fratello mi prendevano in giro. Ora, invece, sono contenta della mia scelta. Oltretutto sta tornando di moda il monociglio: sono nell’epoca giusta!”.