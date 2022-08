Gigi D’Alessio, Roberto Alessi rivela a Estate in diretta che gli ha detto “Cambia fidanzata”

0 SHARES Condividi Tweet

Il direttore del giornale Novella 2000 pare che abbia parlato a Estate in diretta, svelando un retroscena su Gigi D’Alessio e Denise Esposito.

Roberto Alessi, il noto direttore del giornale Novella 2000 pare che sia stato ospite in questi giorni a Estate in diretta parlando di alcuni retroscena su Gigi D’Alessio. Quest’ultimo come tutti sappiamo dopo la fine della storia d’amore con Anna Tatangelo, durata circa 20 anni pare che abbia totalmente cambiato vita fidanzandosi con Denise Esposito. Dalla giovane donna pare che abbia anche avuto un figlio nato lo scorso mese di gennaio, il piccolo Francesco.

Roberto Alessi ospite nel salotto di Estate in diretta

Sappiamo che i due si sono conosciuti un po’ di tempo fa durante un concerto di Gigi D’Alessio a Capri effettuato nel mese di giugno 2020. Questo sarebbe stato il loro primo incontro e da lì sarebbe scattata la scintilla ed è nata questa bellissima ed emozionante storia d’amore. Ad ogni modo, in tutto questo tempo pare che Gigi abbia mostrato la sua compagna soltanto in rarissime occasioni e sembrava che questo suo atteggiamento volesse semplicemente preservare la sua privacy. In realtà però a svelarci un retroscena è stato Roberto Alessi intervenuto ad Estate in diretta.

Il direttore di Novella 2000 svela un retroscena su Gigi D’Alessio e Denise Esposito

Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000 è stato ospite in una delle ultime puntate di Estate in diretta ovvero il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Pare che ad un certo punto abbia parlato di Gigi D’Alessio e della sua compagna Denise Esposito. Roberto avrebbe anche commentato il fatto che per la prima volta nei giorni scorsi Gigi abbia mostrato una foto in compagnia proprio della sua compagna. Si è trattato di una foto molto dolce in cui i due si scambiavano un dolce e affettuoso bacio, con tanto di dedica “Io, tu e la Luna”. Si tratta della prima foto di coppia pubblicata dal noto cantante, tanto che qualche follower pare abbia scritto “Finalmente”.

“Cambia fidanzata”, le parole di Roberto

A parlare è stato il giornalista Roberto Alessi, dicendo “Lui non vedeva l’ora“, facendo ben intendere che a non volersi mostrare in pubblico pare fosse lei, la Esposito. “Denise detesta apparire sui giornali, io ho detto a Gigi: “Cambia fidanzata”, avrebbe detto il direttore di Novella 2000.