Arisa e Vito Coppola, lui le scrive un post per il compleanno e il web ritorna a sognare

Arisa ha compiuto 40 anni e Vito Coppola le ha fatto una dedica davvero speciale. In molti ipotizzano un ritorno di fiamma, ma come stanno le cose?

Arisa, nella giornata di ieri ha compiuto 40 anni e pare che per lei sia stato un momento piuttosto importante soprattutto per fare dei bilanci non soltanto da un punto di vista professionale ma anche e soprattutto privato. Sappiamo bene che nell’ultimo anno Arisa è stata particolarmente sotto i riflettori per via della sua storia d’amore con Vito Coppola il maestro di ballo che ha conosciuto a Ballando con le stelle. Non sono mai usciti allo scoperto in modo ufficiale, ma è certo che i due abbiano avuto una relazione che sarebbe finita non proprio nel migliore dei modi.

Arisa, traguardo importante per la cantante che compie 40 anni

È innegabile che la cantante ci sia rimasta parecchio male anche perché pare che fosse piuttosto presa dal maestro di ballo che tra l’altro ha anche lasciato il programma per fare un’esperienza all’estero. Soltanto qualche giorno fa, pare che Arisa abbia rilasciato un’intervista confessando di essere stata parecchio male nell’ultimo periodo per una delusione d’amore. Proprio nella giornata di ieri però pare che agli utenti del web non sia passato inosservato un messaggio che Vito ha scritto ad Arisa in occasione del suo compleanno. In molti hanno ipotizzato che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma.

Vito Coppola e la dedica speciale all’ex fidanzata

Nella giornata di ieri Arisa ha compiuto 40 anni e per lei è arrivata una dedica davvero speciale che ha lasciato tutti completamente senza parole. Nello specifico è stato lui Vito Coppola a farle una dedica sui social network che ha lasciato un po’ tutti davvero stupiti. “Sei un dono di natura“, avrebbe scritto Vito Coppola. Parole molto importanti quelle del maestro di ballo del programma di Milly Carlucci. Ma non finisce qui, visto che il maestro avrebbe anche pubblicato sul suo profilo Instagram un post molto lungo con tanto di foto di loro due che risalivano al mese di dicembre 2021 ed esattamente a Natale.“A metà strada “tra” Eboli e Pignola. Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. [] L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire. Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e e leggera come l’aria.”

Ritorno di fiamma tra i due?

Una dedica davvero molto dolce quella di Vito Coppola che sicuramente avrà lasciato anche senza parole la stessa Arisa la quale lo ha semplicemente ringraziato scrivendo: “GRAZIE CUORE MIO 😍”. In molti hanno ipotizzato che potesse esserci un ritorno di fiamma ma una cosa è certa ovvero che lui attualmente si trova a Londra perché prenderà parte ad un programma che è la versione inglese di Ballando con le stelle mentre lei rimarrà in Italia e farà parte del programma Amici di Maria De Filippi.