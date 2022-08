Avanti un altro nella bufera, i telespettatori protestano

0 SHARES Condividi Tweet

E’ caos a Mediaset dove per due giorni consecutivi è stata mandata in onda la stessa puntata di Avanti un altro. Errore di Mediaset che si scusa con i telespettatori.

Avanti un altro è uno dei programmi più amati della televisione italiana e nello specifico di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Proprio in questi anni non sono assolutamente mancate le polemiche intorno al programma, soprattutto in tempi di pandemia da Covid. Anche in questi giorni pare che ci sia parecchio caos intorno a questo programma di Canale 5, ma per quale motivo?

Avanti un altro, stessa puntata trasmessa per due giorni consecutivi

Pare che Mediaset abbia commesso un errore di programmazione riguardo la messa in onda del programma preserale di Canale 5. In questa estate l’azienda ha mandato in onda le repliche e fin qui non ci sarebbe nulla di sbagliato. Ad ogni modo, pare che l’azienda abbia commesso un errore, ovvero avrebbe mandato in onda la stessa puntata due giorni consecutivi. Nello specifico la stessa puntata è stata mandata in onda giovedì 18 e venerdì 19 agosto e questo non è passato inosservato ai telespettatori di Canale 5 che si sono trovati a seguire per due sere consecutive la stessa puntata.

La nota di Mediaset per scusarsi “Errore tecnico”

Inevitabilmente sui social è scoppiata una vera e propria bufera e molti si sono scagliati contro il programma in questione. L’azienda pare che sia stata costretta ad intervenire pubblicando una nota ufficiale scusandosi con il pubblicato e spiegando che si è trattato di un errore.“Per un errore tecnico, su Canale 5 è andata in onda la stessa puntata di Avanti un altro di ieri. Ci scusiamo con i telespettatori”. Questo quanto fatto sapere da Mediaset che si è così scusato con il pubblico di Canale, dicendo che è stato solo un errore di programmazione.

I telespettatori non felici dell’errore, sui social scoppia la polemica

La puntata che è stata mandata in onda per due giorni consecutivi pare che sia riferita alla stagione del 2019 e dunque non proprio recente. I telespettatori saranno stati davvero felici di rivedere una puntata non proprio mandata in onda negli ultimi anni, ma di certo lo saranno stati meno quando invece è stata trasmessa per due giorni di fila.