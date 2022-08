Gerry Scotti lascia tutti a bocca aperta: “Cosa non mi va più di fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti sarebbe stanco di stare sempre in studio e vorrebbe diventare un divulgatore e condurre dei programmi diversi, raccontando paesini italiani, cibo, vini e tanto altro ma Mediaset non sarebbe d’accordo.

Gerry Scotti non è di certo ho bisogno di alcuna presentazione visto che è uno dei conduttori più amati di sempre e potremmo definirlo il conduttore per eccellenza di casa Mediaset visto che ha lavorato sempre per questa azienda. Ci sono sicuramente conduttori che sono capaci di catturare l’amore e l’interesse dei telespettatori. Uno di questi è proprio lui, Gerry Scotti, considerato il re del quiz ed anche uno dei volti più importanti di Canale 5. Ad ogni modo, dopo il grande successo e la carriera davvero molto importante sembra essere arrivato un momento in cui, Gerry si è detto parecchio stanco. Questa è l’indiscrezione che è stata lanciata in questi giorni dal settimanale nuovo TV. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Gerry Scotti, dopo una carriera ricca di grandi successi adesso “è stanco”

Gerry Scotti sarebbe annoiato, è questa l’indiscrezione che è giunta in questi giorni e che è stata lanciata dal settimanale Nuovo TV.“Sono stanco di stare sempre in studio. Vorrei mettermi a fare il divulgatore come gli Angela”. Sarebbero infatti queste le parole dichiarate dal noto conduttore e riportate dal settimanale Nuovo TV. Insomma non sarebbe stanco di fare il suo lavoro ma a quanto pare vorrebbe cambiare genere.

Le parole del conduttore di casa Mediaset

“Mi piacerebbe raccontare i paesini italiani, il cibo, il vino, ma ogni volta che ne parlo a Mediaset mi dicono ‘si certo, buona idea’ come si fa coi matti”. Questo ancora quanto riportato dal settimanale sopracitato. Ci sarebbe soltanto un ostacolo, ovvero il fatto che l’azienda per la quale lavora da tantissimi anni ormai, non propone questo tipo di programmi.

E’ arrivato il momento della pensione? Gerry non è proprio d’accordo

In molti hanno ipotizzato che sia arrivato il momento per lui di poter andare in pensione, ma in realtà non sembra essere proprio così ed a parlarne è stato proprio lui.“Finché continuo a divertirmi, e con me il pubblico, vado avanti”. Queste le parole del noto conduttore, un pò lo stesso pensiero di Mara Venier che aveva annunciato il suo ritiro già qualche tempo fa, salvo poi cambiare idea. Ad ogni modo, nel caso in cui il conduttore dovesse decidere realmente di andare in pensiero, avrà tutto il tempo da dedicare al figlio ed alla nipotina che ama tanto.