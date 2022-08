Avanti un altro, Giucas Casella lancia la bomba: “Ho qualcosa da dire ma non posso parlare”

0 SHARES Condividi Tweet

Avanti un altro, si parla di Giucas Casella come nuovo personaggio del cast della prossima edizione. A confermare la sua presenza è stato l’ex gieffina il quale però non ha svelato molto al riguardo.

Torniamo a parlare di Avanti un altro, ovvero la nota trasmissione di Canale 5 condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il prossimo mese inizieranno le riprese delle nuove puntate della stagione di Avanti un altro che però andranno in onda il prossimo anno, ovvero a partire dal mese di gennaio 2023. Alla conduzione ovviamente ci sarà sempre Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma ci saranno delle new enty.

Avanti un altro 2023 con tante new entry e tante sorprese

Ad esempio si è tanto parlato di Sophie Codegoni ovvero l’ex tronista ed ex gieffina la quale prenderà parte al programma di Paolo Bonolis e sarà nello specifico la nuova Bonas. Ma non finisce qui visto che c’è anche parlato di Giucas Casella il quale dovrebbe far parte della nuova edizione del programma. Nello specifico, secondo alcune indiscrezioni, Giucas Casella potrebbe prendere parte al programma nelle vesti del Mago, ma lo stesso nel corso di un’intervista pare non abbia rivelato molto al riguardo.

Giucas Casella nel cast di Avanti un altro nelle vesti del “mago”

Sembra quasi certa ormai la partecipazione di Giucas Casella ad Avanti un’altro vero il programma condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti. Dopo la conferma di Sophie Codegoni come la Bonas di Avanti un altro, adesso sembra essere arrivata l‘indiscrezione su Giucas Casella il quale potrebbe prendere parte alla trasmissione Canale 5 nel ruolo de il Mago. In questi giorni l’ex gieffino ha rilasciato una intervista molto interessante a Nuovo tv, parlando proprio di questo e di tanto altro.“Penso che mi rivedrete nelle vesti di mago, ma non posso dire di più. Sarà una bellissima esperienza”.



Dopo il Gf vip Giucas è completamente rinato

Pare che l’ex gieffino però non si sia sbilanciato più di tanto, forse per motivi contrattuali. Pare che però l’esperienza del Grande Fratello vip sia stata per lui molto importante perché sarebbe tornato così in tv e soprattutto a lavorare dopo qualche anno di stop. In seguito al Grande Fratello pare che Giucas sia anche riuscito a tornare a Domenica in chiamato dalla sua cara amica Mara Venier rilasciando una intervista molto interessante nei mesi scorsi. Ma non finisce qui perché in questi mesi soprattutto estivi parte sia stato anche molto richiesto come dj soprattutto a Cefalù che è la sua città di residenza.