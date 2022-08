Platinette diretta su Raoul Bova: “Cosa è difficile trovare in lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto attore Raoul Bova è finito al centro dell’attenzione di Platinette, che su DiPIù ha parlato di lui elogiandone le innumerevoli qualità. Ma cosa ha riferito Coruzzi?

Si torna a parlare di Roaul Bova, il noto attore che è tornato in tv come protagonista della serie televisiva di grande successo Don Matteo. L‘attore ha sostituito Terence Hill che dopo ben 12 anni pare abbia deciso di lasciare per dedicarsi alla sua famiglia e ad altri progetti. Ad ogni modo, inizialmente pare che in molti avessero dei dubbi su Raoul e pensavano che non potesse sostituire Terence ma poi i telespettatori pare che si siano ricreduti. L’attore vanta una carriera ricca di grandi successi e pare che nel corso della scorsa stagione di Don Matteo abbia dimostrato ancora una volta il suo grande talento e il fatto di poter tranquillamente prendere il posto di Terence. Di lui pare che ne abbia parlato Platinette. Ma cosa ha riferito Mauro Coruzzi?

Raoul Bova, il noto attore conquista tutti in Don Matteo

Raoul Bova lo scorso anno ha sostituito Terence Hill nella serie televisiva Don Matteo. In molti sembra avessero avuto dei dubbi su di lui, ma si sono dovuti ricredere visto che Raoul ha ottenuto un grandissimo successo. Di lui pare che ne abbia parlato in questi giorni Platinette, nella rubrica da lui tenuta sul noto settimanale Dipiù Tv. Pare che Coruzzi abbia parlato di lui e del fatto che è stato uno protagonisti della serie di grande successo di casa Rai, dopo l’abbandono di Terence Hill.

Platinette parla dell’attore e ne esalta le qualità

Pare che Platinette abbia voluto sottolineare come Bova nel corso della sua carriera abbia avuto modo di fare tante scelte e dimostrare la sua poliedricità, rimettendosi in gioco con questo nuovo ruolo in Don Matteo. L’attore ha trovato il segreto di una lunga carriera e di una esistenza felice. Sempre bravo, a volte si prende scelte coraggiose e persino spiazzanti. E’ difficile trovare un’ombra nella sua vita professionale”. Questo quanto scritto nello specifico da Platinette parlando del noto attore.

Mauro Coruzzi e le parole su Raoul

Mauro Coruzzi sembra abbia ancora sottolineato il fatto l’attore scegliendo di sostituire Girotti in Don Matteo abbia dimostrato un grande coraggio. “Quando scelse di posare senza uno straccetto addosso per un calendario Raoul dimostrò di saper osare. E lo ha dimostrato anche subentrando a Terence Hill in Don Matteo, un ruolo che avrebbe fatto tremare le vene dei polsi a molti attori”. E poi ancora Coruzzi avrebbe aggiunto dell’altro.“Lo abbiamo verificato più volte nel corso della carriera, Raoul sa correre dei rischi ed è uno che non si tira mai indietro”.