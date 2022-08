Arisa, il racconto shock: “Cosa ha fatto nel mio passato”

0 SHARES Condividi Tweet

La cantante Arisa, in attesa di tornare in tv con Amici sembra abbia rilasciato un’interessante intervista parlando del suo passato.

Arisa è la cantante che continua ad essere sotto i riflettori da un anno ormai a questa parte. Sappiamo bene che lo scorso anno ha preso parte al programma Ballando con le stelle dove ha avuto modo di poter parlare e conoscere il maestro di ballo Vito Coppola, con il quale sembra abbia avuto una storia d’amore finita però non nel migliore dei modi. Dopo tante indiscrezioni è stata la stessa cantante a parlare di una delusione d’amore che avrebbe vissuto proprio ultimamente. Di questo e di tanto altro Arisa ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato per il settimanale Oggi. Andiamo più avanti e cerchiamo di capire che cosa effettivamente Arisa ha raccontato.

Arisa torna a parlare del suo intimo e privato in attesa di tornare ad Amici

In attesa di tornare in tv con Amici di Maria De Filippi, la professoressa di canto Arisa si è concessa interessante al settimanale Oggi. Nel corso di questa chiacchierata pare che la cantante abbia parlato anche di un qualcosa di molto intimo e privato come ad esempio l’aver dovuto attraversare dei momenti piuttosto difficili che in qualche modo l’hanno fatta tanta soffrire. In questi momenti pare che l’unica forza sia stata la musica che è stata da sempre la sua più grande passione.

La confessione di Arisa sul suo passato e sulle sofferenze

Arisa ha parlato così dei sacrifici che ha fatto per poter arrivare al punto dove è oggi. Nel corso dell’intervista, avrebbe poi raccontato ancora del momento in cui è arrivata per la prima volta a Milano, dicendo di aver svolto anche due lavori per potersi mantenere ovvero di giorno faceva la parrucchiera mentre la sera andava a lavorare in un locale.“Dormivo un’ora a notte, ero esaurita, cominciavo a urlare, mi sono rasata i capelli per la prima volta”. Sono state queste le parole dichiarate dalla nota cantante la quale ha voluto così raccontare al suo pubblico qualcosa riguardo il suo passato.

Come è iniziata la sua carriera

Poi Arisa avrebbe anche aggiunto di avere vinto una borsa di studio per il CET, ovvero la scuola di Mogol e che quello è stato il suo punto di inizio perché da quel momento è decollata la sua carriera che non si è più fermata. Sul finire dell’intervista, Arisa avrebbe anche parlato della sua famiglia dicendo di essere molto legata ma anche molto assente.“Sono una figlia assente e ritaglio dei momenti nell’anno in cui siamo solo io e i miei genitori”.