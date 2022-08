Andrea Iannone e Elodie baci bollenti, esplode il gossip

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Iannone e Elodie si starebbero frequentando, questa sarebbe l’indiscrezione di questa estate 2022. La notizia data da Deianira Marzano dopo tanti avvistamenti.

Si è acceso di nuovo il gossip intorno ad una delle cantanti più in voga degli ultimi tempi e più amate dagli italiani. Stiamo parlando di Elodie la quale ha concluso ormai da un po’ di tempo la sua storia con Marracash, il noto rapper e pare che abbia trovato conforto tra le braccia di un noto personaggio che è stato parecchio sotto i riflettori per via delle sue vicende sentimentali. Stiamo parlando di Andrea Iannone ovvero il pilota motociclistico che in questi anni è stato parecchio sotto i riflettori per via delle sue storie d’amore da prima con Belen Rodriguez e poi con Giulia De Lellis e altre donne del mondo dello spettacolo. Ebbene, secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi siano fidanzati. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Elodie De Patrizi e Andrea Iannone fidanzati?

Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da diversi utenti web che hanno contattato Deianira Marzano, sembrerebbe che Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi siano stati avvistati in diverse situazioni in atteggiamenti piuttosto intimi. Un utente nello specifico avrebbe contattato l’esperta di gossip dicendo di aver visto Andrea ed Elodie baciarsi in modo anche piuttosto appassionato.

La cantante e il pilota avvistati a Porco Cervo scambiarsi dei baci

Nello specifico questo utente che ha comunque deciso di rimanere anonimo, pare abbia raccontato di aver visto la cantante ed il pilota motociclistico nella serata di mercoledì a Porto Cervo ed esattamente al Sanctuary ed i due si sarebbero baciati anche diverse volte.“Mercoledì sera al Sanctuary a Porto Cervo erano insieme e si sono baciati diverse volte”, questa la segnalazione arrivata. “Chissà se Elodie spezzerà la catena di tutte le ex di Iannone che poi tornano puntualmente con i loro ex”. Questo il commento di Deianira nel ripostare la notizia.

L’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano

In realtà però questa non è stata l‘unica indiscrezione visto che i due pare fossero stati paparazzati insieme anche qualche settimana fa in Puglia. Non sappiamo per certo cosa ci sia tra i due, potrebbe trattarsi di un inizio di una grande storia d’amore o semplicemente di un flirt estivo. Chi può saperlo? Non ci resta altro da fare che attendere