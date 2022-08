Dayane Mello durissima contro Rosalinda: “Non è una mia amica”

0 SHARES Condividi Tweet

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state tanto amiche, ma adesso pare che non lo siano più. Le parole della modella brasiliana non lasciano alcun dubbio.

Dayne Mello e Rosalinda Cannavò sono state due protagoniste del Grande Fratello vip di qualche edizione fa e pare che la loro amicizia nata all’interno della casa più spiata d’Italia avesse fatto sognare tanti telespettatori. Le due sono state in realtà molto vicine e addirittura si era anche pensato che tra di loro potesse esserci qualcosa più dell’amicizia anche se poi la stessa Rosalinda si è fidanzata con Andrea Zenga sempre all’interno della casa più spiata d’Italia. Durante l’esperienza del GF vip le fan della coppia, ovvero le #Rosmello si sono battute per difendere Dayane e Rosalinda dalle critiche e dagli attacchi. Ad ogni modo, col tempo le Rosmello sono diventate exRosmello e molte hanno anche abbandonando scegliendo di seguire più una che l’altra e più nello specifico la modella brasiliana.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sempre più lontane

Ad ogni modo, le due pare che si siano allontanate nel corso del tempo e adesso non ci sarebbe più nessun tipo di rapporto tra loro. Di questo ne ha parlato la stessa modella brasiliana nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Mio.“Io e Rosalinda ci siamo allontanate tanto. Il nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro. Soleil Sorge è un’amica. Lo sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola. Rosalinda non lo è”. Sono state queste le parole dichiarate da Dayane Mello dichiarate al settimanale Mio e riprese da Blog Tivvu.

Le parole della modella brasiliana

La modella brasiliana ad ogni modo avrebbe anche parlato del rapporto tra Rosalinda ed il suo fidanzato Andrea Zenga.“Rosalinda e Zenga? Mi piacciono e spero che lei sia felice. Se lei è contenta, ben venga, ma non m’importa come penso che non importi a lei con chi vado a letto”.Dayane pare abbia unfollowato Rosalinda già lo scorso mese di dicembre e pare che le avesse anche mandato una diffida.

Ecco perchè Rosalinda non era presente al compleanno di Dayane

Inoltre, pare che Rosalinda non fosse presente al compleanno di Dayane ed a spiegare il perchè sarebbe stata proprio lei.“Io non ero al compleanno di Dayane. Ne approfitto per rispondere a tutte quelle persone che mi hanno anche criticato – quindi oltre al danno pure la beffa – perché non ho fatto gli auguri di compleanno a Dayane. In realtà, dopo avere ricevuto una diffida, tra l’altro a casa dei miei genitori giù in Sicilia, in un periodo molto difficile per mia madre, mi sembrava paradossale ricevere l’invito e, ovviamente, anche se l’avessi ricevuto, non avrei accettato”.