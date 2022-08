Laura Freddi: “cosa mi è accaduto dopo la gravidanza”

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Freddi, ecco la confessione della showgirl sulla malattia e sulla nascita della figlia Ginevra. “Mia figlia mi ha guarito…”.

Laura Freddi è una nota showgirl la quale è conosciuta per essere anche l’ex fidanzata di Paolo Bonolis il noto conduttore, uno tra i più amati della televisione italiana. In questi anni Laura Freddi ha svolto il suo lavoro di showgirl e conduttrice in televisione ed ha preso parte anche al Grande Fratello vip, la prima edizione di questo format dedicato proprio ai noti personaggi del mondo dello spettacolo.

Laura Freddi, l’intervista della showgirl

Subito dopo la fine del Gf vip, pare che la vita di Laura Freddi sia cambiata totalmente visto che è riuscita alla soglia del 40 anni a diventare mamma. Il suo era un desiderio che portava avanti da tanto tempo e che finalmente riuscita a coronare soltanto Dopo tante sofferenza e tanti tentativi. Nel 2018 è nata la piccola Ginevra che è tutta la sua vita. Di questo e tanto altro ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato in questi giorni a di più.

L’ex gieffina racconta la sofferenza dettata dall’endometriosi

Nel corso di un’intervista piuttosto recente rilasciata da Laura Freddi pare che quest’ultima abbia parlato della sua maternità e anche della figlia e dei loro splendido un rapporto. Ma non finisce qui, visto che in questa intervista che la showgirl ha lasciato il settimanale Dipiù pare che abbia raccontato di aver lottato per tanto tempo contro l’endometriosi, un disturbo sempre più frequente tra le donne che pare le abbia ostacolato il concepimento. L’ex velina si è quindi sottoposta ad un intervento e soltanto dopo questa operazione è riuscita a mettere al mondo la piccola Ginevra che per lei rappresenta un vero e proprio miracolo.

“Mia figlia mi ha guarito”, le parole di Laura

Ad ogni modo, sembra che per Laura la piccola Ginevra sarà soltanto la sua prima e unica figlia visto che dopo il parto i medici pare le abbiano sconsigliato di avere altri figli per evitare disturbi e rischi.“Mia figlia mi ha guarito. Prima avevo cicli molto abbondanti e molto dolorosi e vivevo con gli antidolorifici. Adesso il dolore è scomparso. Mi considero una miracolata”. Sembra che infatti dopo il parto Laura abbia iniziato a soffrire molto meno con l’endometriosi e non è un caso raro, visto che molte donne sostengono di aver trovato sollievo dopo una gravidanza.