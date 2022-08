Gf vip 7, i grandi esclusi: Rosa Perrotta una furia sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande fratello vip. Sono stati fatti diversi nomi ma in realtà ci sono soltanto poche conferme. Rosa Perrotta ha sbottato negando di aver fatto il provino.

Il Grande fratello vip sta per iniziare, mancano ormai poche settimane e poi finalmente il reality più amato di tutti i tempi prenderà il via. Anche quest’anno il reality sarà condotto da Alfonso Signorini, il quale sarà affiancato da Orietta Berti e Sonia Brugnaelli. In questi giorni cominciano ad arrivare delle indiscrezioni per quanto riguarda il cast e sono stati già diffusi i nomi dei papabili concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa. Tante le smentite arrivate da parte di alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo che erano stati accostati al programma.

Anticipazioni e news sulla prossima edizione del Grande fratello vip

Si comincia a parlare del Grande fratello vip 7 e proprio in questi giorni sono stati fatti alcuni nomi di quelli che potrebbero essere i papabili concorrenti del reality di Canale 5. Ebbene, si è tanto parlato di Fariba Tehrami, ovvero la mamma di Giulia Salemi e molti pare avessero dato per certo il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. In queste ore però a parlare pare che sia stato Alessandro Rosica, secondo cui l’ex naufraga non sarà una concorrente ufficiale del Gf vip.

Rosa Perrotta la grande esclusa? L’ex tronista di Uomini e Donne sbotta

“La verità è ben diversa la mamma di Giulia Salemi avrebbe fatto il provino, per poi essere scartata. Fariba non farà parte del GF Vip”. Queste le parole dell’esperto di gossip il quale avrebbe anche parlato di Taylor Mega e Rosa Perrotta come personaggi che sarebbero stati contattati e poi scartati. Ebbene, sembra chein queste ore a dire la verità è stata proprio lei, Rosa Perrotta la quale ha smentito il fatto di aver fatto un provino.“Mai fatto il provino per il gf. Mi dispiace ma è una grande ca**ata.”

Altri papabili nomi di possibili concorrenti del reality di Canale 5

Queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne che ha voluto così dire la sua al riguardo. L’esperto di gossip avrebbe però fatto anche un altro nome, ovvero quello di Elenoire Ferruzzi, la quale sarebbe molto vicina al Gf vip . Ovviamente ad oggi ci sono solo indiscrezioni e pochissime certezze, come la presenza di Giovanni Ciacci che è l’unico vippone confermato.