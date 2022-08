Terremoto in tempo reale oggi, forte scossa in Sicilia, la terra trema a Palermo

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle prime ore di oggi l’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia di Roma ha segnalato una forte scossa di terremoto in Sicilia.

L’evento sismico, di magnitudo 4.2, è avvenuto alle 6,52 di oggi. La scossa di terremoto è stata localizzata a pochi chilometri da Palermo, più precisamente a un chilometro da Giuliana.

L’epicentro è stato individuato a soli 4 chilometri dalla superfice terrestre. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Palermo.

Le altre città interessate sono state le seguenti: Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina, Campofiorito, Burgio, Villafranca Sicula, Caltabellotta.

La scossa è stata avvertita anche in provincia di Agrigento. Dalle prime notizie arrivate la scossa non ha provocato né danni alle persone né alle cose. Molta la gente, che per paura, è scesa per strada.

Si temono già da oggi nuove scosse. Si spera che siano solo di assestamento con un magnitudo inferiore alla prima.