Fedez, la figlia Vittoria fa impazzire il web che esplode di like per un video

Vittoria Lucia Ferragni è ormai diventata una vera e propria star del web. Molti sembra che non vedano l’ora di vedere un video della piccola di casa. L’ultimo è diventato davvero virale.

Vittoria Lucia Ferragni ormai è una diva del web e lo dimostra giorno dopo giorno. Ebbene si, la figlia di Chiara Ferragni e del noto rapper Fedez pare che abbia conquistato milioni di follower che seguono ovviamente i profili social dei suoi genitori. La piccola è nata poco più di un anno fa ed è stata da sempre protagonista dei video e delle Instagram stories di Fedez e di Chiara. Si tratta di video molto divertenti dove i genitori scherzano, giocano insieme alla piccola. In molti di questi video, la piccola Vittoria è anche in compagnia di Luis Sal, che pare gli stia molto simpatico.

Vittoria Lucia Ferragni sempre più star del web

In uno dei video diffusi dai Ferragnez, pare che in molti si siano tanto divertiti nel vedere la piccola Vittoria mangiare con due cucchiai. La musica scelta dai genitori per questo video sembra essere la canzone intitolata Viva la pappa col pomodoro di Rita Pavone. Una canzone ritenuta davvero perfetta per la situazione nello specifico visto che la piccola Vittoria pare fosse intenta a mangiare. Chiara pare che abbia aggiunto poi queste parole “Due cucchiai sono meglio di uno solo”.

Il video di Vittoria che mangia con due cucchiai diventa virale

Ebbene, il video in questione è diventato immediatamente virale, tanto che nel giro di pochi minuti ha raggiunto un totale di 635 mila like e tanti utenti pare che abbiano anche lasciato dei commenti sottolineando quanto la piccola fosse dolce e molto simpatica. Ma non finisce qui, visto che nelle scorse ore sembra che la piccola sia stata ancora al centro dell’attenzione, dopo che i suoi genitori hanno pubblicato un altro video.

Costumi diverti e super colorati, la piccola Vittoria in versione farfalla variopinta

La famiglia felice attualmente si trova ad Ibiza dove stanno trascorrendo le loro vacanze, tra feste in piscina, abiti molto eccentrici, pranzi e cene in spiaggia, ovviamente sempre in compagnia dei figli. Ebbene, in una Instagram stories sembra che Vittoria sia apparsa vestita da fatina. I due fratelli hanno trascorso un intero pomeriggio a giocare insieme ad altri bambini, sfoggiando dei costumi molto particolari. Vittoria ad un certo punto è apparsa come una farfalla variopinta, bellissima e super colorata facendo letteralmente impazzire il mondo del web.