Francesca Fialdini diretta su Claudio Lippi: “Mi capito raramente che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fialdini avrebbe ricevuto in questi giorni dei complimenti da parte di Claudio Lippi. Le anticipazioni della conduttrice sulla nuova stagione di Da noi a ruota libera.

Francesca Fialdini è una nota conduttrice italiana, la quale da diversi anni è al timone di programmi molto interessanti e tanti seguiti di casa Rai, uno tra tutti Da noi a ruota libera. Quest’ultimo va in onda la domenica pomeriggio su Rai 1 dopo Domenica in al quale prendono parte, puntata dopo puntata, diversi ospiti, tutti noti personaggio del mondo dello spettacolo. Ebbene, prima di tornare al timone del programma, per la prossima stagione televisiva, la conduttrice pare che si stia godendo qualche giorno di relax. Ad ogni modo, sembra che abbia ricevuto dei complimenti davvero speciali da parte di un collega. Chi? Claudio Lippi.

Francesca Fialdini commenta i complimenti ricevuti da Claudio Lippi

Francesca Fialdini, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra essere una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Non è di certo una novità il fatto che la Fialdini sia al timone di Da noi a ruota libera, il programma che va in onda tutte le domeniche pomeriggio dopo Domenica In. In attesa di tornare per la prossima stagione, adesso la conduttrice si sta godendo qualche giorno di vacanza. Ad ogni modo, di lei sembra che in questi ultimi giorni a parlare sia stata proprio lei che ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni. Pare che la conduttrice abbia commentato il fatto di aver ricevuto dei complimenti da parte di Claudio Lippi.

Le parole della conduttrice

“Mi ha spiazzato, non mi capita spesso, faccio fatica a farmi conoscere per quella che sono, forse è vero che sono, e sembro, molto misurata“. Queste le parole della conduttrice che ha così commentato le parole del collega che pare l’abbia definita “un’amica nata per far parlare gli amici”. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista poi la stessa pare che abbia commentato il fatto di ricevere spesso apprezzamenti da parte del pubblico maschile. “Cosa penso di quelli che si complimentano con le mie gambe? Non mi interessa. Io vado orgogliosa del mio percorso; mi sono sempre buttata, non mi sono mai tirata indietro. Quando il direttore di Raiuno Giancarlo Leone mi scelse per “Unomattina” rimasi in silenzio”.

Le anticipazioni della prossima stagione televisiva di Da noi a ruota libera

Non potevano mancare delle anticipazioni sulla nuova edizione del programma. “Ho già annunciato che il programma cambierà pelle, sarà un autunno complicato con il Covid, il contesto internazionale, l’impoverimento economico”.