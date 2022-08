Barbara D’Urso posta una foto e una vip, senza freni, commenta: “Te l’ho già detto di persona cosa penso di te”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza e si troverebbe a Capalbio dove ha una villa di proprietà. In questi giorni si è mostrata in costume ed in molti pare che abbiano sostenuto che si tratti di un fake. Una vip interviene e prende le sue difese.

Barbara D’Urso è una nota conduttrice, una tra le più amate di sempre e considerata la regina di Canale 5. Fino a due anni fa ha condotto ben tre trasmissioni contemporaneamente, ovviamente all’interno della stessa stagione ed è stato un grande successo. Adesso per lei è rimasto Pomeriggio 5 mentre è ancora incerto se tornerà il programma La pupa e il secchione. In attesa però di tornare con la prossima stagione televisiva sembra che Barbara si stia godendo gli ultimi giorni di vacanza. E’ apparsa così in costume mostrando un fisico davvero da paura. Pare che proprio per questo motivo però, sia finita al centro delle critiche e delle polemiche.

Barbara D’Urso, ultimi giorni di vacanza a Capalbio prima di tornare in tv

Barbara D’Urso continua ad essere sempre molto attiva sui social e lo è stata anche in queste settimane d’estate. Attualmente Barbara si troverebbe al mare, ancora per pochi giorni, in attesa di tornare con la trasmissione Pomeriggio 5. Ebbene, la conduttrice si troverebbe nello specifico a Capalbio, ovvero la località toscana dove possiede una villa dove ama trascorrere le sue vacanze, in compagnia dei figlia ma anche dei suoi più cari amici. Ha mostrato sui social quelle che sono state le sue attività preferite di queste settimane, a cominciare dalla cucina, danza, relax, bagni in piscina. Proprio nelle scorse ore è apparsa con addosso un bikini davvero meraviglioso che pare abbia messo in mostra il suo fisico da urlo e che non avrebbe nulla da invidiare alle ventenni.

Post in costume, la conduttrice sfoggia un fisico da urlo ma molti pensano sia frutto di Photoshop

Nel post pubblicato nelle scorse ore, la conduttrice è apparsa di spalle con addosso un costume di colore amaranto. Tantissimi i commenti arrivati sotto al post e tra i tantissimi complimenti non sono mancati anche i commenti negativi e le critiche. Qualcuno pare abbia sostenuto che si trattasse di una foto fake e che Barbara avesse apportato alla foto dei ritocchini con Photoshop. Su questa vicenda, pare che sia voluta intervenire una donna del mondo dello spettacolo che conosce Barbara. Parliamo di Arianna David, la quale pare abbia riferito di aver visto di recente la conduttrice.“Te l’ho detto al Forte la settimana scorsa… Ci metterei la firma per essere come te! Ma non solo fisicamente, ma anche per la tua immensa vitalità!”. Queste le parole di Arianna.

Le parole di Arianna David in difesa di Barbara D’Urso

Ad un utente che pare continuasse ad insistere sul fatto che Barbara avesse fatto ricorso ai filtri, Arianna sembra abbia risposto per le rime.“Guarda ti do ragione. Leggo insulti veramente sgradevoli. Scrivo spesso e cerco di far capire che Barbara è veramente una donna bellissima dal vivo che porta i suoi anni in maniera incredibile, ma senza filtri perché dal vivo non è che io ho i filtri agli occhi e non vedo tutte queste differenze. Poi, se anche usasse dei filtri – e li uso pure io ogni tanto per gioco – non vedo il male! Di base c’è bellezza su di lei e, ripeto, glielo ho detto anche a lei che è veramente in forma! Qui sembra che se una persona ci tiene a tenersi fisicamente bene sia un reato perché se hai 60 anni devi essere decrepita! Ma non é così! Anche la Parietti dal vivo – e conosco pure lei – è una donna di una bellezza assurda! Oggi i tempi sono cambiati e pure il modo di portare gli anni. Poi aggiungiamo che la genetica aiuta! Ma tanto vedo che nessuno ci crede e a questo punto pazienza, tanto i miei occhi vedono il vero. Che posso farci io se la gente è cattiva!”