Festival di Sanremo 2023, Gianni Morandi co-conduttore, Maurizio Costanzo diretto dice la sua

0 SHARES Condividi Tweet

I telespettatori sono preoccupati del fatto che Amadeus scegliendo Gianni Morandi per il Festival di Sanremo 2023 abbai puntato troppo in alto. Interviene Maurizio Costanzo che dice la sua al riguardo.

Si comincia già a parlare della prossima edizione del Festival di Sanremo 2023, la quarta edizione di fila condotta da Amadeus. Ad ogni modo, sembra che la macchina operativa sia già all’opera per l’organizzazione della manifestazione canora più importante del nostro paese. Si è parlato di Amadeus come conduttore del Festival e della partecipazione di Chiara Ferragni come madrina d’eccezione della prima e dell’ultima puntata. Ad ogni modo, poi, è stata anche confermata la partecipazione di Gianni Morandi al Festival come co-conduttore. In queste ore si è parlato proprio di questo e ad esporre il suo punto di vista al riguardo è stato proprio Maurizio Costanzo. Ma cosa ha riferito?

Festival di Sanremo 2023, la decisione di Amadeus di voler al suo fianco Gianni Morandi preoccupa i telespettatori

Si torna a parlare del Festival di Sanremo 2023 e della decisione di Amadeus di voler al suo fianco uno dei cantanti più famosi e più amati del nostro paese. Stiamo parlando di Gianni Morandi, il quale sarà il co-conduttore di tutte e 5 le serate della manifestazione canora più importante d’Italia. Di questo ne ha parlato Maurizio Costanzo, nella rubrica che lui stesso tiene sul settimanale Nuovo tv. Pare che un lettore e telespettatore abbia scritto al marito di Maria De Filippi, sostenendo di avere alcuni dubbi sulla scelta effettuata da Amadeus.

Sulla vicenda interviene Maurizio Costanzo

“Il mio dubbio è che stavolta il conduttore abbia puntato troppo in alto. Non rischia di essere messo in ombra dal suo compagno d’avventura?”. Queste le parole del telespettatore alle quali Maurizio Costanzo non ha potuto non rispondere.“Non credo proprio che Amadeus corra questo rischio”. Queste le parole di Maurizio Costanzo che conosce molto bene Gianni Morandi ma anche le capacità di Amadeus. Insomma, il giornalista pare sia abbastanza tranquillo del fatto che Amadeus e Gianni insieme faranno un ottimo lavoro.

Le rassicurazioni del giornalista

“Ognuno sul palco avrà il suo ruolo e non disturberà l’altro”, ha aggiunto Costanzo il quale ha anche ricordato il fatto che Amadeus sia stato già in passato affianco da personalità molto importanti come Fiorello e che non ha corso nessun pericolo. “Rosario sì che è un personaggio che ruba la scena agli altri. Amadeus anche nella prossima edizione saprà fare un ottimo lavoro come ha dimostrato finora”.