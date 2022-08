Estate in diretta, Roberta Capua nella bufera, una frase fa esplodere il web che la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Capua è la conduttrice di Estate in diretta, la quale nelle scorse ore è finita al centro della bufera per una frase pronunciata su un morto.

Roberta Capua è una nota conduttrice, la quale in questa calda estate 2022 sta conducendo un programma intitolato Estate in diretta che ha avuto e continua ad avere un grande successo. Ebbene, sembra che nel corso della puntata andata in onda giovedì 18 agosto, si siano verificati dei momenti di forte tensione in studio. Il motivo? Sono stati affrontati sicuramente tanti momenti di cronaca e di attualità e ad un certo punto, sembra che la conduttrice sia finita al centro della bufera sui social. Ma per quale motivo?

Estate in diretta, i conduttori finiscono al centro della polemica

Nel corso della puntata di Estate in diretta andata in onda giovedì 18 agosto pare che come sempre i due conduttori abbiano affrontato diverse tematiche, parlando anche di alcuni casi di cronaca. Ebbene, sembra che ad un certo punto, Roberta ed il suo collega abbiano voluto dedicare un pò di spazio a Papillon, ovvero il cinghiale che è fuggitivo a Milano e che per diversi giorni ha camminato indisturbato non riuscendo ad essere catturato dagli operatori. Ebbene, sembra che i due conduttori abbiano comunicato il fatto che il cinghiale fosse stato catturato, sedato e portato all’interno di una struttura protetta dove però purtroppo sarebbe morto subito dopo. La conduttrice così, avrebbe espresso il suo punto di vista al riguardo.“E vabbè è andata così”, queste le parole della conduttrice che hanno completamente fatto andare su tutte le furie i telespettatori che si sono riversati come sempre sui social per criticare Roberta.

Le polemiche sui social contro Roberta Capua

“Complimenti a #robertacapua che commenta la morte del povero cinghiale #Papillon con un “eh vabbè, è andata così!”, Che donna antipatica e fredda, non comunica niente e oggi lo ha confermato.”. Questi alcuni dei commenti di utenti che hanno commentato l’accaduto sui social. Altri ancora pare abbiano invece criticato la scelta di parlare della morte del cinghiale, togliendo del tempo a qualche altra notizia che molto probabilmente avrebbe meritato più attenzione.

La morte del cinghiale dopo essere stato catturato

Il cinghiale in questione pare fosse in fuga dallo scorso 4 agosto e soltanto nella giornata di ieri sarebbe stato recuperato, sedato grazie all’interno del Vigili del fuoco, Polizia provinciale e locale. Molto probabilmente l’animale, vista la debilitazione per aver vagato per diversi giorni, l’animale non sarebbe riuscito a sopravvivere.