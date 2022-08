Arisa, fa una confessione che lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

La nota cantante Arisa sembra abbia fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Pare che la cantante voglia si un figlio, ma da sola.

Arisa è una nota cantante italiana, la quale recentemente è stata parecchio al centro del gossip per via della sua vita sentimentale. Ebbene, sembra proprio che lo scorso anno durante la partecipazione al programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, la cantante abbia conosciuto Vito Coppola il maestro di ballo con cui pare che abbia avuto un flirt. Ebbene, i due adesso sembrerebbero essere molto lontani e la cantante sembra abbia confessato di essere stata parecchio male per la fine di questa storia. Tra poche ore Arisa compirà ben 40 anni ed esattamente il prossimo 20 agosto e proprio in occasione di questo appuntamento così importante, pare che abbia rilasciato un’intervista molto interessante, facendo anche una confessione che ha lasciato un pò senza parole.

Arisa, dopo la delusione la cantante torna a parlare dell’amore

Arisa alla soglia dei 40 anni pare che abbia rilasciato una intervista davvero molto interessante facendo delle rivelazioni davvero molto importanti. Ebbene, sembra proprio che in riferimento all’amore, Arisa abbia voluto parlare di quello che è il suo pensiero al riguardo ma poi ha anche aggiunto dell’altro. Nel corso dell’intervista, infatti, avrebbe parlato dell’amore, della maternità, di quelli che sono i suoi progetti futuri e quelli da realizzare.”Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato”, questo quanto dichiarato ancora da Arisa nel corso dell’intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi.

Il desiderio di maternità

Ad un certo punto pare che abbia fatto riferimento all’ultima storia che ha avuto, ovvero quella con Vito Coppola, seppur senza fare nomi. “Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”. Arisa però avrebbe confessato di avere uno spiccato desiderio di maternità. Arisa infatti avrebbe ammesso di voler un figlio ma comunque senza compagno. Il motivo? “Con gli uomini ho chiuso”, avrebbe aggiunto la cantante.

Il rapporto con gli uomini

“Penso che sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola piuttosto che con un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli”. E se degli uomini pare non ne voglia sapere più niente, cosa nel pensa del rapporto con le donne? “Neanche stare con loro sarebbe una soluzione”, ha aggiunto l’ex concorrente di Ballando con le stelle la quale ci ha tenuto a sottolineare di aver iniziato a battersi per i diritti nel 2010.