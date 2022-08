Iva Zanicchi come De Sica una furia contro gli influencer: “Che cattivo gusto”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi sulla scia di quanto riferito da Christian De Sica nei giorni scorsi pare che si sia scagliata contro gli influencer. Lo sfogo della cantante che ha utilizzato delle parole molto dure.

Tempi duri per gli influencer visto che ultimamente sarebbero finiti al centro delle polemiche e delle critiche di vari personaggi noti del mondo dello spettacoli, così come di semplici utenti del web. Nei giorni scorsi a scagliarsi contro gli influencer era stato il noto attore Christian De Sica, il quale pare abbia commentato il fatto che questi non fanno altro che pubblicare sui social ogni cosa che fanno, che mangiano o che bevono. “E basta. Ma possibile essere diventati così cafoni?“, era questa questa la domanda posta da Christian. Pare che quest’ultimo avesse preso di mira nello specifico il loro essere sempre pronti a mostrarsi a bordo di yacht lussuosi, protagonisti di cene particolari e serate nelle più prestigiose discoteche del nostro paese e non solo. Insomma, uno sfogo piuttosto duro quello di Christian al quale ha fatto seguito quello di Iva Zanicchi. Ma cosa ha riferito nello specifico la cantante?

Christian De Sica contro gli influencer

Christian De Sica nei giorni scorsi pare che si sia scagliato contro gli influencer. Il motivo? Pare che abbia considerato il loro modo di fare “da cafoni“. L’attore, come abbiamo già avuto modo di anticipare, pare che abbia posto sotto accusa il modo di fare di diversi influencer che non fanno altro che mostrare un certo tipo di vita, fatto di lusso, serate, cene speciali e discoteche. A scagliarsi contro gli influencer pare che sia stata anche lei, Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi d’accordo con il noto attore

“Capisco che è giusto che esistano gli influencer perché siamo in una epoca in cui i social sono diventati la normalità, però l’ostentazione la trovo davvero di cattivo gusto“. Questo quanto dichiarato dalla cantante la quale si è detta d’accordo con il noto attore. “Noi eravamo poveri e quando andavo a scuola con le scarpe nuove mia madre mi diceva: ‘Non devi vantartene, mi raccomando’ A me hanno sempre insegnato l’umiltà, non c’è bisogno di vantarsi di ciò che hai”. La nota cantante sembra che ad un certo punto abbia voluto anche parlare di quello che è il suo rapporto con i social, dicendo di avere anche lei un profilo Instagram ma di non postare proprio tutto quello che fa durante le sue giornate.

Lo sfogo della cantante

“Capisco che la gente sogna di diventare come loro, di salire sugli yacht o di avere le ville al mare, ma questa ostentazione continua non la trovo di classe. I miei genitori mi hanno insegnato di non far pesare agli altri ciò che si ha, perché ci sono persone meno fortunate di te che arrancano e che non arrivano alla fine del mese. Quindi va bene mostrare ma non bisogna esagerare sennò si rischia di diventare volgari”. Con queste parole Iva ha concluso il suo intervento.