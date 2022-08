Platinette diretto su Marco Liorni: “E’ stato tanto criticato”

0 SHARES Condividi Tweet

Reazione a catena, un noto giornalista e autore televisivo pare che abbia svelato un retroscena su Marco Liorni, il conduttore del programma in questione di casa Rai. Ma cosa ha dichiarato?

Torniamo a parlare di Reazione a catena, ovvero il noto programma che va in onda in estate su Rai 1 e condotto da Marco LIorni. Il programma è sicuramente uno tra i più amati della televisione italiana, anche se va in onda soltanto durante i mesi estivi, in sostituzione a L’Eredità. In queste ultime ore sembra sia stato svelato un retroscena sul noto programma di Rai 1, su DiPiù Tv. A parlare pare che sia stato Giancarlo De Andreis nella rubrica da lui tenuto e intitolato “La tv vista da Internet”. Pare che il giornalista e autore televisivo abbia voluto parlare del grande successo di questo programma, successo che ha ottenuto soprattutto in questi ultimi anni. Ma cosa ha svelato?

Reazione a catena, il successo del programma di Rai 1 dell’estate italiana

Reazione a catena, del noto programma di Rai 1 pare che ne abbia parlato Giancarlo De Andreis, il noto giornalista e autore televisivo nella rubrica “La tv vista da internet” su DiPiù Tv. Pare che il giornalista abbia voluto sottolineare il grande successo che questo programma ha ottenuto in questi anni. Ad un certo punto, però, sembra abbia parlato di Marco Liorni, il conduttore del programma in questione.

Il giornalista Giancarlo De Andreis svela un retroscena sul programma

“E’ diventato il padrone di casa ideale. E pensare che qualche anno fa, quando ha iniziato, ha ricevuto più di una critica..“. Il giornalista sembra che abbia in qualche modo sostenuto che il successo del programma lo si deve tanto al suo conduttore ed alla sua bravura.“Con umiltà e conoscenza del mezzo televisivo, Marco ha vinto la sfida arrivando a convincere sia il pubblico che la critica.L’estate della tv italiana ha un trionfatore, è lui, perchè la sua trasmissione macina ascolti e consensi sui social”. Questo quanto dichiarato ancora dal noto autore televisivo e giornalista il quale ancora ha definito Reazione a catena, come il classico dell’estate di Rai 1.

A ottobre Reazione a Catena lascerà il posto a L’Eredità

Ad ogni modo, il programma andrà in onda ancora per diverse settimane, fino ai primi di ottobre, quando poi cederà il timone a L’Eredità, il programma che vede alla conduzione ancora lui Flavio Insinna. Marco Liorni invece, tornerà alla conduzione del programma Italia Si, a partire da metà settembre, la trasmissione giunta alla quinta edizione.