Francesco Totti e Blasi, perchè lei si è esposta in tv difendendo il suo matrimonio

Ancora indiscrezioni su Francesco Totti e Ilary Blasi. Emergono sempre più nuovi dettagli sulla fine di questa relazione. Cosa ha riferito in questi giorni il settimanale Chi?

Torniamo a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi ovvero la coppia che in questa estate 2022 è scoppiata, lasciando tutti completamente senza parole. Ad inizio mese di luglio sono stati pubblicati due comunicati ufficiali da parte di Francesco e di Ilary, annunciando in questo modo la loro separazione. E’ stato un duro colpo per tutti, nonostante alcuni mesi fa si fosse diffusa la notizia di una possibile crisi, cosa che è stata smentita categoricamente da entrambi i diretti interessati. Ad ogni modo, adesso i due sembrano essere molto distanti. Ilary sembra essere stata molto attiva in questi mesi estivi, non soltanto sui social dove ha pubblicato tanti post. E’ volata dapprima in Africa, in Tanzania raggiungendo la sorella Silvia. Poi è volata in Italia ed è andata a Sabaudia, nella villa di famiglia dove ha trascorso qualche giorno lasciando poi il posto a Francesco. Poi è volata alla volta del Trentino in montagna ed infine ha trascorso il ferragosto nel paese d’origine dei suoi genitori. Continuano però ad arrivare delle indiscrezioni sulla conduttrice e l’ex capitano della Roma. Cosa si dice?

Ilary Blasi e Francesco Totti, non si fa altro che parlare di loro e della loro separazione

Ilary sarebbe stata paparazzata in questi giorni mentre si trovava a Cortina intenta a fare shopping all’interno di alcuni negozi. Poi sarebbe stata anche fotografata a cena con alcuni stretti amici. A pubblicare queste foto, il giornale diretto da Alfonso Signorini, ovvero Chi che avrebbe anche svelato quanto accaduto tra Francesco e l’ex moglie lo scorso mese di febbraio. E’ stato proprio in questo mese che per la prima volta si è parlato di Noemi Bocchi, quando quest’ultima è stata fotografata insieme a Francesco allo stadio.

Cosa è accaduto tra i due? La ricostruzione del settimanale Chi

Stando a quanto riferito dal settimanale Chi, pare che la showgirl avesse chiesto delle spiegazioni a Francesco su chi fosse quella donna. “Lui le disse che magari era una tifosa che si era fatta un selfie con lui” . Ilary fidandosi del marito pare gli abbia creduto, anche perchè in quelle circostanze pare fosse presente anche un caro amico di Ilary, ovvero Emanuele che pare abbia confermato le parole di Totti.

Ilary prima crede alle parole di Francesco, poi chiama un investigatore privato

La Blasi avendo creduto alle parole del marito pare sia andata in tv smentendo ogni tipo di voce sulla crisi e possibile tradimento di Francesco. Poi sappiamo però come sono andate le cose. Ilary non fidandosi del marito avrebbe chiamato un investigatore privato, avendo almeno così si dice, la conferma della storia tra Francesco e Noemi. Si tratta di una ricostruzione di quello che potrebbe essere accaduto, ma ad oggi l’unica certezza è che Francesco e Ilary non stanno più insieme.