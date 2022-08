Maurizio Costanzo, le sue parole sui programmi di Maria De Filippi

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo ha voluto esprimere il suo punto di vista sul noto programma condotto dalla moglie, ovvero Amici di Maria De Filippi. Ecco le sue parole.

A breve inizierà il programma Amici di Maria De FIlippi, uno dei più amati della televisione italiana. Sappiamo bene che al timone di questo programma che va in onda ormai da tantissimi anni c’è proprio lei, Maria. A parlare della trasmissione è stata una persona molto vicina alla conduttrice, ovvero il marito Maurizio Costanzo. Quest’ultimo nelle scorso ore ha rilasciato un’intervista al noto settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini e pare che abbia in qualche modo parlato della televisione italiana, citando diversi programmi, dai più lontani fino ai più recenti. Ovviamente non ha potuto non parlare delle trasmissioni condotte dalla moglie, tra cui proprio questa Amici. Ma cosa ha svelato?

Amici di Maria De Filippi, il punto di vista di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Chi parlando in generale della televisione italiana e più nel dettaglio del programma condotto da Maria De Filippi.Ci riferiamo alla trasmissione Amici, che a breve tornerà in tv come sempre su Canale 5. Pare che il giornalista abbia sottolineato come questo programma abbia un grande merito, ovvero dare la possibilità a giovani carichi di grande talento, di poter esibirsi e accelerarne l’ingresso nel mondo dello spettacolo. Un pò quello che in questi anni è accaduto a noti artisti come Alessandra Amoroso, Emma marrone, Annalisa, The Kolors, Valerio Scanu, Marco Carta e tanti altri.

Le parole del marito di Maria De Filippi

“Oggi Amici rimane il talent show più seguito, non soltanto da un pubblico di giovani, ma anche di adulti che si appassionano via via ai ragazzi che si esibiscono”. Queste ancora le parole di Costanzo, che ha così espresso il suo punto di vista sul programma condotto dalla moglie ma anche altri come Masterchef Italia, X Factor.

Tu si que vales, il parere del giornalista

Infine, sembra che il noto giornalista abbia anche parlato di Tu si que vales, ovvero il programma che vede alla conduzione Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.“Il programma ha molto successo di pubblico e infatti da anni viene riproposto per alcune settimane su Canale5”. Questo quanto dichiarato dal noto giornalista.