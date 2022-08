Sonia Bruganelli risponde ad Adriana Volpe e la asfalta: “A me risulta una cosa diversa”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe ha lanciato delle pesanti accuse dopo la non riconferma al Grande Fratello vip. Parole al veleno contro Sonia Bruganelli la quale ha replicato con lo stesso tono.

Si continua a parlare del Grande fratello vip, il reality di Canale 5 che inizierà il prossimo mese di settembre. Iniziano ad arrivare delle anticipazioni ormai da diversi giorni su questa edizione del reality e ad oggi di certezze ce ne sono davvero poche. Una di questa è la conferma di Sonia Bruganelli come opinionista per il secondo anno consecutivo. E poi ancora sembra sembra al suo fianco ci sarà Orietta Berti. E’ anche certo che non ci sarà Adriana Volpe la quale a differenza della sua ex compagna d’avventura non è stata riconfermata. Le due lo scorso anno si sono scontrate parecchio e pare che questo scontro non sia per niente finito. Proprio in questi giorni pare che l’attacco sia arrivato proprio da Adriana Volpe la quale sembra aver rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo. Ma cosa ha dichiarato la showgirl e conduttrice?

Adriana Volpe, la grande esclusa dalla prossima edizione del Grande fratello vip

Adriana Volpe è stata esclusa dal cast del Grande fratello vip di quest’anno, a differenza della sua compagna d’avventura dello scorso anno Sonia Bruganelli. Le due lo scorso anno si sono scontrate in diverse occasioni e pare che seppur a distanza lo scontro stia continuando. Nuovo attacco arrivato da Adriana Volpe la quale, come abbiamo visto, ha rilasciato in questi giorni un’intervista al settimanale Nuovo. Pare che l’ex gieffina abbia utilizzato delle parole abbastanza forti nei confronti della moglie di Paolo Bonolis.

L’attacco dell’ex gieffina alla moglie d Paolo Bonolis e la replica della Bruganelli

“Va avanti chi ha potenti santi protettori alle spalle”, avrebbe detto la Volpe alludendo al fatto che Sonia sia stata riconfermata al Gf vip mentre lei no. A distanza di qualche ora sembra sia arrivata la pesante replica di Sonia, la quale ha condiviso un articolo su Instagram scrivendo “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita“. Pare che la moglie di Paolo Bonolis abbia quindi citato l’ideatore de I fatti vostri, il noto programma per il quale la Volpe ha lavorato per diversi anni.

Svelati i possibili motivi che hanno portato gli autori a non confermare la Volpe

In queste ore ecco che sono arrivate delle indiscrezioni su quelli che potrebbero essere state le motivazioni che hanno portato gli autori del reality a non riconfermare Adriana. A svelarli il sito ThePipol. “Forse tra gli errori di Adriana commessi durante la sua presenza al GFVip ci sarebbe stato quello di cambiare pareri di pubblicità in pubblicità, di puntata in puntata, facendosi condizionare troppo dai social. Questo alla base il motivo dello stop al GFVip”. Anche in questo caso la Bruganelli pare che abbia ricondiviso queste parole, aggiungendo delle faccine piuttosto divertite.