Chanel Totti parole al veleno sui social, con chi se la prende

Chanel Totti avrebbe pubblicato nelle scorse ore un video piuttosto breve ma pungente su TikTok. In molti si sono chiesti a chi fosse rivolto. Di che video si tratta?

Continua la soap riguardante Francesco Totti e Ilary Blasi dopo la separazione avvenuta di fatto lo scorso mese di luglio. Effettivamente sembra che in questi giorni si stia dicendo di tutto e sarebbero anche trapelate diverse indiscrezioni per quanto riguarda i motivi che avrebbero portato i due a lasciarsi dopo 20 anni di matrimonio e dopo aver messo al mondo tre figli. Adesso però a finire sotto i riflettori pare sia stata la figlia dell’ex capitano della Roma e della conduttrice de L’Isola dei famosi. Stiamo parlando di Chanel Totti, ma per quale motivo? Sembra che la giovane abbia pubblicato nelle scorse ore un video piuttosto polemico e pungente sul famoso social TikTok. Ma a chi è rivolto questo video? Cosa è successo per aver scatenato la reazione della figlia di Francesco e Ilary? Cerchiamo di fare chiarezza al riguardo.

Chanel Totti finisce sotto l’occhio del ciclone

Nelle scorse ore, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi pare che abbia pubblicato su TikTok un video piuttosto polemico ed anche molto pungente. Non si sa a chi fosse rivolto ma qualcosa pare che abbia sicuramente infastidito Chanel che ha voluto condividere la sua rabbia sui social. Il video in questione sarebbe piuttosto breve, ma molto intenso con parole piuttosto pungenti che di certo hanno fatto tanto riflettere. “Quando le vedo sponsorizzare grazie ai miei follower”, queste le parole scritte da Chanel, la quale avrebbe anche aggiunto “Che pena”.

La figlia di Francesco e Ilary pubblica un video piuttosto pungente su TikTok

Insomma, parole pungenti che non sono di certo passate inosservate. In molti hanno ipotizzato che Chanel possa essersi rivolta ad una sua ex amica di nome Francesca. “A chi è riferito?”, scrive una fan. Un’altra poi avrebbe scritto “A Francesca, sicuro”. E poi ancora “Francesca chi?”. Quest’ultima dovrebbe essere Francesca Di Nardo, ovvero l’ex migliore amica di Chanel.

Chanel contro Francesca, l’ex migliore amica?

Le due ultimamente pare che abbiano litigato e per questo motivo in molti hanno ipotizzato che il video fosse rivolto proprio a lei. Ovviamente non è arrivata nessuna conferma. Nel caso in cui i dubbi dei follower dovessero essere veritieri Chanel potrebbe aver accusato l’ex sua migliore amica di farsi pubblicità sfruttando la sua popolarità. Al momento non abbiamo nessuna certezza al riguardo e per questo dovremmo attendere i prossimi giorni.