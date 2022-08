Loredana Lecciso senza freni su Romina Power: “La verità viene sempre fuori”

0 SHARES Condividi Tweet

Loredana Lecciso in attesa di compiere 50 anni pare che abbia parlato e lo ha fatto nel coso di un’intervista rilasciata a Nuovo. Le parole su Romina Power e su Albano Carrisi.

Alla soglia dei 50 anni Loredana Lecciso sembra abbia rilasciato un’intervista molto interessante, nel corso della quale sembra abbia parlato senza freni. La compagna di Albano Carrisi avrebbe così parlato della sua storia d’amore con il cantante di Cellino San Marco e poi avrebbe anche detto qualcosa su Romina Power che sappiamo essere l’ex moglie del suo compagno. Le due in tutti questi anni pare che si siano fatte la guerra, seppur a distanza mettendo anche in imbarazzo, in alcune occasioni, lo stesso Albano costretto ad intervenire sui social ed anche in tv. Ma cosa ha rivelato nello specifico la showgirl leccese?

Loredana Lecciso parla di Romina Power

Loredana Lecciso nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Nuovo tv, facendo delle interessanti confessioni sulla sua vita privata. Inevitabilmente Loredana ha parlato del suo rapporto con Albano Carrisi, suo compagno da oltre 20 anni con il quale ha anche messo al mondo due figli. Poi nel corso dell’intervista sembra aver anche svelato quelli che sono i rapporti con Romina Power, l’ex moglie di Albano.“La verità viene fuori nel bene e nel male. E’ questione di tempo, e io sono paziente”. Queste le parole di Loredana la quale ha anche parlato del suo lavoro e del fatto che comunque da un pò di tempo ormai è completamente assente dalla tv.

La compagna di Albano Carrisi e il desiderio di tornare in tv al più presto

Loredana è da tempo ormai che non è più presente in tv, esattamente da quando è scoppiata la pandemia. Ebbene, nel corso dell’intervista la compagna di Albano Carrisi pare che abbia parlato proprio di questo, ammettendo di voler tornare in tv, qualora ne avesse la possibilità. “Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”. Queste ancora le sue parole, nella speranza che qualcuno possa darle modo di poter tornare, magari affidandole un programma dove potrebbe anche mostrare quello che è il suo rapporto con Jasmine, la figlia.

Il rapporto con il cantante di Cellino San Marco

E su Albano? Loredana ha ammesso che in passato hanno sicuramente avuto dei problemi e delle difficoltà che fortunatamente sono state superate. “Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale”, queste le parole dichiarate dalla Lecciso che ha così rassicurato tutti.