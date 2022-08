La figlia di Vittorio Sgarbi dopo le accuse del padre decide di rompere il silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio pare che abbia rifiutato il Grande fratello vip, suscitando la rabbia del padre. Raggiunta dal settimanale Nuovo pare che abbia svelato i motivi che l’hanno portata a dire di No.

Nelle scorse settimane, Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi pare che sia stata contattata dal Grande fratello vip per poter prendere parte alla prossima edizione. A sorpresa sembra che la giovane abbia rifiutato, facendo tanto arrabbiare il padre che sembra non abbia preso bene questo rifiuto. Il noto critico d’arte pare che si sia anche lasciato andare ad uno sfogo piuttosto importante nei giorni scorsi. Soltanto adesso sono state svelate le motivazioni che hanno spinto la giovane a rifiutare l’offerta del Grande fratello vip.

Evelina Sgarbi la figlia del critico d’arte rifiuta il Grande fratello vip

La figlia del noto critico d’arte pare fosse stata contattata dagli autori del Grande fratello vip per prendere parte alla prossima edizione del reality. A gran sorpresa però la giovane avrebbe rifiutato e questa decisione pare non fosse andata a genio al critico d’arte che non ha nascosto la delusione. A rivelare ciò è stato proprio lui, Vittorio nel corso di una recente intervista sostenendo di essersi tanto arrabbiato proprio per il rifiuto della figlia di prendere parte al reality di Canale 5.

Raggiunta dal settimanale Nuovo, la giovane non ha alimentato la polemica

In questi giorni la figlia di Vittorio Sgarbi pare che abbia rilasciato un’intervista al magazine Nuovo, svelando il motivo per il quale ha deciso di non prendere parte al reality. Ma cosa ha svelato?“Non voglio e non posso commentare la mia scelta perchè il mio agente di moda di cui faccio parte mi ha chiesto di non alimentare questa polemica…”. Insomma, sembra che dietro il suo rifiuto ci siano delle motivazioni importanti e serie legate molto probabilmente alla sua professione, che però la giovane non ha voluto svelare.

Le parole di Vittorio Sgarbi

A quel punto il magazine Nuovo avrebbe contattato il padre, il critico arte per avere la sua opinione. Ancora una volta Vittorio avrebbe ribadito che a suo dire, Evelina ha sbagliato a dire di no, perchè sarebbe stata per lei sicuramente una grande opportunità di crescita personale, professionale oltre che un modo per fare soldi. “Se il GF Vip non le piaceva, poteva dirlo chiaramente dentro la casa, distinguendosi dagli altri…Se uno è se stesso, l’ambiente non lo condiziona…”. Queste ancora le parole di Sgarbi.