Orietta Berti senza freni contro Giovanni Ciacci “Ho un conto da saldare con lui”

Orietta Berti, il retroscena su Giovanni Ciacci che risale a circa 23 anni fa. L’opinionista del Gf vip pare che abbia un conto da saldare con il noto costumista, concorrente ufficiale del reality.

Si continua a parlare del Grande Fratello vip ovvero il reality che inizierà a breve ed esattamente a metà settembre. Ebbene, stando a quanto è emerso sembrerebbe che uno dei concorrenti ufficiali sia proprio lui, Giovanni Ciacci e proprio sulla partecipazione di quest’ultimo al reality sia sorta una polemica infinita. In questi giorni, sembra che in particolar modo a parlare sia stata proprio lei, Orietta Berti la cantante che è stata ufficializzata come opinionista del reality al fianco di Sonia Bruganelli. La cantante pare che abbia svelato dei dettagli sul primo concorrente ufficiale di questa nuova edizione del reality. Ma cosa ha svelato?

Grande fratello vip, Orietta Berti e lo sfogo su Giovanni Ciacci

Orietta Berti in questi giorni sembra abbia parlato del Grande fratello Vip e nello specifico della partecipazione al reality di Giovanni Ciacci, il primo e unico al momento concorrente ufficiale. La cantante, che vestirà i panni dell’opinionista in questa nuova edizione del reality, sembra che abbia svelato una disavventura che vede coinvolto lo stesso Giovanni. Sull’accaduto pare che sia anche intervenuto il sito ThePipolTv, che ha aggiunto dei retroscena inediti.

Il retroscena della cantante su un episodio accaduto 23 anni fa

Tutto sarebbe riconducibile a circa 23 anni fa, quando la cantante ha preso parte al Festival di Sanremo. Pare che però la cantante dovette fare i conti con un imprevisto non indifferente, ovvero la perdita degli abiti che avrebbe dovuto indossare per l’occasione. I vestiti si trovavano su un treno che sarebbe dovuto arrivare a destinazione e la consegna pare fosse stata affidata proprio allo stesso Ciacci. Ecco, a distanza di pochi giorni dall’inizio di questa avventura, Orietta ha raccontato questo episodio che ha visto coinvolto il costumista.

“Ho un conto da saldare con Ciacci”, le parole della Berti

“Ho un conto da saldare con Ciacci”, avrebbe detto la cantante. “Doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno. Mi ha creato un danno“, avrebbe raccontato Orietta che pare non sia proprio riuscita a dimenticare questa disavventura.“Il povero Ciacci fu vittima di un furto vero e proprio avvenuto nella notte sul treno mentre si recava a Sanremo. Ciacci e Don Lurio, vittime di un furto e addormentati con uno spray, poi derubati. Questa è la verità”. Insomma, nessuna colpa per Giovanni che così come Orietta pare fu soltanto una vittima della situazione.