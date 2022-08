Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, il gossip sta impazzendo, cosa sta accadendo

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti e l’ex moglie Michelle Hunziker sarebbero i protagonisti del gossip di questa estate 2022. Ebbene si, si parlerebbe di un riavvicinamento tra i due. Eros e Michelle sarebbero insieme da circa una settimana in Franciacorta.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ancora una volta protagonisti del gossip. Nonostante la loro relazione sia finita da tantissimi anni, pare che il cantante e la showgirl continuino ad essere protagonisti del gossip. In passato si è parlato di un possibile flirt tra i due ma che è stato smentito categoricamente dai due, sostenendo che l’amore è finito ma che è rimasto di certo un grande affetto. Ad ogni modo, in questa ultima settimane sembra che i due siano stati molto vicini o almeno così si vocifera ed il gossip è completamente impazzato. Ma come stanno davvero le cose?

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, impazza ancora una volta il gossip

Da circa una settimana Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarebbero nella stessa località, avrebbero frequentato gli stessi posti, le stesse zone e pare che sia impazzato completamente il gossip. Fino a pochi giorni fa Michelle era stata paparazzata in Sardegna intenta a trascorrere qualche giorno di mare, sole e relax insieme a Giovanni Angiolini. Tornata da questa vacanza al mare sarebbe stata paparazzata in Franciacorta, la zona proprio dove vive Eros Ramazzotti.

Stessa località, stessi post, lezioni di karate insieme per la conduttrice e il cantante romano

Pare che i due siano addirittura apparsi insieme lo scorso 9 agosto in un post che è stato pubblicato dal cantante sui social e che li vede intenti a svolgere una lezione di Karate a Paratico. Si, perchè i due pare che abbiano scoperto di avere una grande passione in comune, ovvero questa disciplina sportiva. Anche questo ha fatto si che il gossip scoppiasse. Michelle dallo scorso 9 agosto pare che non abbia ancora lasciato la Franciacorta e sul suo profilo social pare che abbia pubblicato diversi post che la ritraggono immersa tra i vigneti. Secondo alcuni attenti osservatori, la conduttrice svizzera potrebbe trovarsi nelle Langhe piemontesi ma in realtà Michelle si troverebbe proprio nei vigneti dove è solito rifugiarsi il cantante romano.

Ferragosto insieme per i due ex?

Ma non finisce qui, visto che la Hunziker il 14 agosto avrebbe pubblicato un post direttamente dalla palestra della struttura alberghiera Albereta che dista circa 1 km da casa di Eros. Insomma, che tra i due ci sia davvero un riavvicinamento in corso? Si tratta soltanto di una coincidenza? Non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori dettagli.