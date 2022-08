Fabio Rovazzi, la sua ex Karen durissima sui social: “La devo smettere”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Rovazzi e Karen Koleshi si sarebbero lasciati ormai da diversi mesi eppure la notizia è trapelata soltanto da pochi giorni. Dopo l’annuncio ufficiale del rapper, l’ex fidanzata pubblica un post.

Non è di certo una novità il fatto che il famoso rapper italiano Fabio Rovazzi e Karen Koleshi si siano lasciati dopo circa tre anni d’amore. Sono stati proprio i diretti interessati a dare l’annuncio sui social, ovviamente non svelando molti dettagli circa i motivi che li hanno portati a prendere questa decisione. Una cosa è certa, ovvero che i due sono stati insieme per tre anni e che il loro sembrava essere un grande amore. Adesso, a distanza di qualche tempo pare che a commentare la notizia sia stata proprio lei, Karen la quale si è lasciata andare ad uno sfogo. Cosa ha riferito la giovane donna?

Fabio Rovazzi e Karen Koleshi si sono lasciati, l’annuncio ufficiale

Un pò di settimane fa pare che sia arrivato un comunicato ufficiale da parte di Fabio Rovazzi il quale ha annunciato la fine della storia d’amore con Karen Koleshi che andava avanti da circa tre anni. Ebbene, sembra proprio che la storia sia finita oltre 5 mesi fa, ma ciò nonostante in tutte queste settimane non era trapelato nulla. Adesso il cantante ha voluto fare chiarezza con i suoi fan e follower.

L’annuncio del rapper per comunicare la fine della relazione con Karen

“Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata.. ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un pò.. e meritate una risposta. SO che vi siete affezzionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Ma purtroppo a volte, le cose belle finiscono. Cinque mesi fa io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del male; ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo particolare. Semplicemente a volte le storie d’amore finiscono. Porterò con me sempre un bellissimo ricordo del periodo passato con lei. Karen, grazie per quello che ci siano dati, che mi hai dato”. Con queste parole, il rapper pare che abbia annunciato così la fine della storia con Karen, parole che hanno destato parecchia malinconia e tristezza tra i fan di Rovazzi.

Il post di Karen

La giovane Karen pare che al momento in cui Fabio ha diffuso il comunicato non abbia replicato, ma poche ore fa sui social si sarebbe lasciata andare ad uno sfogo. La giovane avrebbe pubblicato un lungo post su Instagram. “Ho guardato alcune mie foto vecchie, soprattutto nei tag. MI sono accorta che non importa quanto torno indietro nel tempo, non c’è mai stato un singolo periodo della mia vita in cui fossi a mio agio con me stessa. Non mi sono mai vista bella, non mi sono mai sentita intelligente. Non mi sono mai sentita al pari di nessuno, ma sempre qualche scalino sotto. In qualsiasi posto fossi ero sempre un pesce fuor d’acqua. Riguardandomi lo vedo“, queste le parole di Karen.

L’ex fidanzata di Rovazzi si lascia andare ad uno sfogo sui social

Ma il post non è finito qui, visto che l’ex fidanzata di Rovazzi avrebbe scritto dell’altro. “Vedo quell’espressione tipica mia di quando sono a disagio ma non lo do a vedere, la stessa espressione che ho in quasi tutte le foto che mi sono fatta da sola. Vorrei dire a quella Katen una cosa: Ti sei sempre preoccupata per niente. Da oggi smentti di pensare di fare schifo, smetti di parlare in fretta per paura che la gente si stufi di ascoltarti, smetti di vivere nella paranoia di aver deluso le aspettative di qualcuno. Sei sempre stata bella, sveglia, buona, divertente. Smettila di perdere il tuo ptempo pensando di non valere nulla. Basta, respira. Sei abbastanza. Goditi la caz di vita. TI voglio bene”.