Ambra Angiolini senza freni: “Francesco Renga? L’ unico”

Ambra Angiolini si è concessa un’interessante intervista parlando del suo passato e del suo presente. Chiari riferimenti alla storia con Francesco Renga. Ma cosa ha dichiarato?

Ambra Angiolini è una nota attrice italiana, la quale sicuramente vanta una carriera ricca di grandi successi. Riguardo la sua vita professionale sappiamo tanto, così come della sua vita privata e sentimentale. Non è di certo una novità il fatto che abbia avuto una relazione molto importante con Francesco Renga il noto cantante italiano, dal quale ha avuto due figli. Dopo tanti anni d’amore poi alla fine i due si sono lasciati ed è stato un duro colpo per tutti, visto che la notizia della separazione è arrivata inaspettatamente, come un fulmine a ciel sereno. I diretti interessati pare che abbiano sofferto parecchio per la fine di questa storia ed entrambi non ne hanno fatto mistero in questi anni. Poi, dopo i primi tempi piuttosto pesanti, i due hanno cercato soprattutto per il bene dei figli di andare avanti ed effettivamente sembra che tra di loro adesso ci sia un ottimo rapporto. A parlare in questi giorni proprio di quello che è stato e di quello che è il loro rapporto, è stata lei Ambra. Ma cosa ha dichiarato?

Ambra Angiolini parla del suo passato

Nel corso di una recente intervista che Ambra Angiolini ha rilasciato a Vanity Fair, pare che l’attrice abbia parlato del suo passato così come del suo presente. L’attrice, innanzitutto pare che abbia sottolineato il fatto di essere felice di essere paragonata al concetto di rinascita.“Hanno detto che rinasco sempre e mi sembra un concetto positivo, soprattutto per gli altri, per le tante donne che mi seguono. Perché io penso sia bello avere degli esempi, persone le cui storie sono come mani a cui attaccarsi“. Si perchè dopo la fine della storia con Renga, pare che effettivamente Ambra sia rinata.

Il fallimento dell’attrice e il riferimento alla storia con Renga, ecco le parole di Ambra

Ad un certo punto, parlando di rinascita, Ambra pare che abbia parlato anche del dolore e della sofferenza provata ed inevitabilmente avrebbe parlato del suo rapporto con Renga. “L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme“. Queste le parole della nota attrice.

Il rapporto con l’amore oggi

Ma che cosa ne pensa oggi Ambra Angiolini dell’amore? “Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male”, ha aggiunto Ambra che in questi anni non ha dovuto solo affrontare il dolore per la separazione dal marito. Anche la storia con Massimiliano Allegri pare che abbia fatto tanto soffrire Ambra, così come tutti i pettegolezzi circolati subito dopo.“E adesso io sono felice perché sto rispettando me stessa, sono felice se mi vesto carina solo per andare a lavorare. In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto”. Questo ancora quanto riferito dall’attrice a Vanity Fair.