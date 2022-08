Simone Rugiati contro il Gf Vip e una giornalista lo massacra “Si è dimenticato di quello che ha fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Simone Rugiati in diverse occasioni è stato associato al Gf vip 7. Ad ogni modo, lo chef pare che abbia negato ogni sua partecipazione con delle esternazioni al veleno. Poi pare si sia scagliato contro i giornalisti ma viene sbugiardato.

Simone Rugiati è un noto chef, il quale da diversi anni è al timone di trasmissioni ovviamente a tema culinario che hanno avuto un grande seguito e successo. In questi giorni il suo nome è stato associato al Grande fratello vip 7, l’edizione del reality che sta per iniziare e che andrà in onda a settembre come sempre su Canale 5. Pare che lo chef abbia commentato queste voci circa la sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini, finendo inevitabilmente al centro di una polemica per le sue esternazioni. Ma cosa ha riferito?

Simone Rugiati nega la partecipazione al Grande fratello vip 7 e disdegna il programma

Simone Rugiati, il noto chef pare che sia stato associato in questi giorni al reality di Canale 5. Si è detto che lo chef possa essere uno dei prossimi concorrenti del reality di Canale 5 ma come stanno davvero le cose? Pare che a togliere ogni dubbio sia stato proprio lui, il quale in queste ore ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto colorite nei riguardi del reality di casa Mediaset. Lo chef si sarebbe lasciato andare ad uno sfogo, dopo che per l’ennesima volta il suo nome è stato associato al reality. In realtà non è stato proprio fatto il suo nome, ma Alfonso Signorini pare che abbia pubblicato sul suo profilo social un indizio sul prossimo concorrente del reality e tutto pare facesse intendere che si trattasse di Rugiati. Lo chef avrebbe smentito in diverse occasioni la sua partecipazione al Grande fratello vip 7 e questa volta pare che abbia utilizzato delle parole piuttosto pungenti e pesanti. In qualche modo lo chef sembra che abbia disdegnato la trasmissione.

Lo chef si scaglia contro i giornalisti che si occupano di gossip

A scagliarsi contro di lui pare che sia stata Viviana Bazzani, una nota giornalista della Gazzetta di Milano e nota opinionista per Telelombardia. “Parliamo di lui, Simone Rugiati, che è uno chef. Ma soprattutto di quella brutta esternazione che ha fatto sui social nei confronti di chi come me e tanti miei colleghi trattano gossip. Ma andiamo per ordine. Qualche giorno fa, il professore Alfonso Signorini ha dato un altro indizio su un papabile inquilino dicendo che aveva un cappello da chef e che aveva già in precedenza partecipato ad un reality”. Queste le parole di Viviana, chiarendo cosa è accaduto nei giorni scorsi.

“Tutti abbiamo pensato a lui. Lui anni fa aveva fatto l’Isola dei famosi, aveva anche intossicato diversi naufraghi. Va bene lasciamo stare. Ecco lui non ha gradito questo nostro dichiarare che forse era uno dei papabili. Ha scritto sui suoi socia: “Ehi, sfi…ti”. E tante altre parole molto molto arroganti. Molto cafone, consentitemi questo termine. Io ora vorrei ricordare a questo giovanissimo spadellatore di cucina, ti ricordi quando eri tu che chiedevi ai tuoi amici giornalisti di scriverti gli articoli? Ma forse queste cose te le sei dimenticate”.

Contro lo chef Viviana Bazzani, giornalista della Gazzetta di Milano

Insomma parole molto dure quelle di Viviana che sembra non abbia proprio gradito le parole dello chef non soltanto nei confronti del programma, ma soprattutto nei riguardi de giornalisti. “Invece adesso ci snobbi. Ci tratti male. Comunque io sono contenta di essere una sf**ta. Con grande onore, e ti parlo anche a nome di tanti, miei colleghi che svolgono questa professione. A te auguro di continuare a spadellare nelle cucine, nelle trattorie, anche nelle bettole. Perchè no. Sai, dalle grandi stelle si arriva alle stalle. Buona fortuna Simone”. Questo lo sfogo molto pesante della giornalista.