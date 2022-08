Platinette su diretto su Andrea Delogu: “Come è veramente”

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogu è una nota conduttrice la quale ha concluso con grande successo la trasmissione Tim summer his condotta insieme a Stefano De Martino. Di lei ne ha parlato un noto vip della televisione italiana, ovvero Platinette.

Andrea Delogu è stata sicuramente una delle protagoniste della scorsa stagione televisiva. E’ stata infatti al timone di un programma musicale che è andato in onda su Rai 2 intitolato Tim Summer hits, condotto insieme a Stefano De Martino. Si è tanto parlato dei due che sono stati i protagonisti del gossip di questa estate 2022. Si è ipotizzato che tra i due potesse esserci un flirt ma in realtà i due hanno negato ogni tipo di coinvolgimento. Adesso, a parlare di loro pare che sia stato Platinette, il quale è intervenuto su Dipiù Tv dove cura una rubrica. Pare che nello specifico Mauro Coruzzi abbia esaltato Andrea Delogu. Ma cosa ha dichiarato?

Andrea Delogu, grande successo con il Tim summer hits 2022

Andrea Delogu è una nota conduttrice e su questo non c’è alcun dubbio. Ebbene, sembra che sia stata una delle protagoniste assolute di questa estate 2022, essendo stata al timone di un programma intitolato Tim summer hits andato in onda su Rai 2 insieme a Stefano De Martino. Di lei ha voluto parlarne nelle scorse Platinette, la quale pare che abbia esaltato la Delogu che da sola è riuscita a raggiungere il grande successo.

Parole di elogio per la conduttrice da parte di Platinette

Stando a quanto riferito da Mauro, Andrea avrebbe tutte le carte in regola per avere un grande successo nel mondo della televisione. Ma non finisce qui, visto che Platinette avrebbe ancora aggiunto che a suo dire la Delogu avrebbe raggiunto lo stesso successo del suo compagno d’avventura, ovvero Stefano De Martino.Dal canto suo, tra annunci sempre riusciti e qualche battuta impertinente la Delogu ha ormai pareggiato la popolarità di Stefano De Martino, che è ormai uno dei conduttori più di successo della televisione italiana. “E’ disinvolta e spigliata, poi ha ritmo e sa parlare bene davanti alle telecamere”. Queste ancora le parole di Platinette il quale pare che si sia riferito per lo più al grande successo ottenuto al Tim summer hits in questa estate 2022.

Meritate vacanze per Andrea in attesa della nuova stagione

“Dal suo passato professionale di nicchia il suo futuro si sta facendo assai più largo”, avrebbe ancora aggiunto Platinette. Ad ogni modo, in attesa della nuova stagione televisiva, Andrea si sta godendo qualche giorno di meritato riposo e di vacanza ed avrebbe anche pubblicato qualche scatto anche molto sensuale sui social.