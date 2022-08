Fabrizio Corona al veleno contro Gabriel Garko: “Vecchia rifatta”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona sui social ha mostrato i segni dell’ultimo ritocchino fatto. L’ex re dei paparazzi esprime il suo pensiero sulla chirurgia estetica e lancia una frecciatina a Gabriel Garko.

Fabrizio Corona non ha di certo bisogno di alcuna presentazione, visto che è uno dei personaggi più noti del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. E’ stato spesso al centro del gossip e sotto i riflettori anche per via dei suoi guai con la giustizia. Ad ogni modo, ha trovato sempre il modo per essere sotto i riflettori e continua a farlo anche oggi. Proprio qualche giorno fa pare che l’ex re dei paparazzi abbia pubblicato delle foto in cui è apparso con dei cerotti sulle palpebre. Pare che Fabrizio si fosse sottoposto precedentemente ad un intervento di blefaroplastica. Ebbene, sembra che nel corso di una recente intervista che Corona ha rilasciato a Novella 2000, pare che abbia espresso il suo pensiero riguardo la chirurgia estetica. Ma cosa ha dichiarato?

Fabrizio Corona, il post dopo l’intervento di blefaroplatica

Fabrizio Corona nei giorni scorsi pare che si sia sottoposto ad un intervento di blefaroplastica ed avrebbe mostrato i segni proprio sui social. Inoltre, nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Novella 2000 avrebbe spiegato cosa ne pensa lui della chirurgia estetica.“Mi vedo antesignano anche in questo, vado per i 50 e sembro un ragazzo di 30. Non ho niente da invidiare ai giovani, ne da un punto di vista fisico, ne estetico, nè mentale. Giustamente, se hai la testa che funziona, lo spirito che funziona e ricorri alla chirurgia estetica, sei sempre perfetto. Ma la chirurgia estetica deve essere fatta bene, questo è fondamentale”. Queste le parole di Fabrizio Corona che si è mostrato così completamente a favore dei “ritocchini”.

Cosa ne pensa l’ex re dei paparazzi della chirurgia plastica

Proprio a tal proposito pare che abbia aggiunto “Bisogna dirlo, non c’è niente di male. Se vivi di immagine, non puoi che offrirla sempre al meglio, e l’estetica in qualsiasi forma, anche quella chirurgica ti aiuta. Io l’ho sempre ammesso, non bisogna negare la realtà. Tanto sono evidenti”. Così Fabrizio ha espresso il suo punto di vista riguardo la chirurgia, non nascondendo il fatto di averne fatto ricordo in diverse occasioni, l’ultima proprio qualche settimana fa.

La frecciatina velenosa a Gabriel Garko

Ad ogni modo, sul finire della sua intervista pare che abbia lanciato una frecciatina a Gabriel Garko.“Faccio un esempio, Gabriel Garko uomo stupendo, un uomo tra i più belli in circolazione, ha un anno più di me ma sembra una vecchia rifatta”. Come avrà reagito l’attore a queste parole?