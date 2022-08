Belen posta una foto con qualche chilo in più e scrive un post che fa esplodere il web di like

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez avrebbe messo su ben quattro chili e la conferma sarebbe arrivata dalla stessa, in una sua Instagram stories. Ingrassata ma felice ed il merito sarebbe di Stefano De Martino.

Estate davvero molto felice per Belen Rodriguez la quale finalmente sembra aver trovato il giusto equilibrio e la serenità. Da diversi mesi ormai sta insieme a Stefano De Martino, l’ex marito nonché padre di Santiago, con cui pare che abbia fatto dei tira e molla per diverso tempo. Adesso tutti ci auguriamo che per loro sia la volta buona. Stefano e Belen stanno insieme da diversi mesi e pare che abbiano ufficializzato la loro relazione, pubblicando diversi post dove sono apparsi molto innamorati l’uno dell’altro. In queste ultime ore, inoltre, sembra che la showgirl argentina sia apparsa più in carne rispetto al passato. Belen sarebbe ingrassata ed a riferirlo sembra essere stata proprio la stessa in una Instagram stories. Ma a cosa è dovuto questo aumento di peso?

Belen Rodriguez è ingrassata, la conferma nelle sue Instagram Stories

Belen Rodriguez in queste ultime ore avrebbe pubblicato una Instagram stories dove è apparsa più in carne rispetto ai mesi scorsi. A confessarlo pare che sia stata la stessa, la quale in una Instagram stories pare che abbia mostrato il suo splendido fisico in perfetta forma ma molto più formoso. Pare che l’amore abbia fatto proprio bene a Belen la quale non ha voluto rinunciare ai piaceri della tavola. “Nel frattempo ho preso 4 chili! Pure di felicità”, avrebbe scritto la showgirl argentina nel post pubblicato nelle scorse ore.

Il post di Belen, la felicità con l’ex marito

Effettivamente Belen è apparsa davvero molto felice e pare che stia vivendo un periodo piuttosto felice e sereno, grazie principalmente al suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino. La loro relazione va alla grande. Nonostante gli impegni professionali, visto che in questa estate 2022 sta registrando le puntate di Tu si que vales, sembra proprio che Belen abbia trovato il tempo e il modo di rilassarsi.

Il grande successo professionale di Stefano De Martino

Nei giorni scorsi si sarebbe concessa una fuga romantica con Stefano a Ponza, poi ha affittato una villa sull’Isola di Albarella. Ormai Stefano e Belen sono diventati due noti personaggi dello spettacolo italiano. De Martino da ballerino è diventato uno dei conduttori più importanti di casa Rai. Lo abbiamo visto al Tim summer hits in veste di conduttore con Andrea Delogu e poi ancora è stato al timone di Stasera tutto è possibile, Bar Stella e diversi altri programmi.