Antonella Clerici posta una foto con Carlotta, la vedova di Fabrizio Frizzi e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici insieme a Carlotta Mantovan in Normandia. La vedova di Fabrizio Frizzi e la conduttrice sono molto amiche così come le loro figlie.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate di sempre, una tra le più amate di casa Rai. Pare che la conduttrice in questi giorni si stia godendo qualche giorno di relax insieme a Carlotta Mantovan. Stiamo parlando della vedova di Fabrizio Frizzi. Le due avrebbero trascorso insieme il Ferragosto e sono apparse in alcune Instagram stories piuttosto sorridenti. Nello specifico, Antonella avrebbe trascorso questi giorni in Normandia ed a testimoniarlo è stato uno scatto postato proprio dalla conduttrice di E’ sempre mezzogiorno che su Instagram ha ottenuto tantissimi like.

Antonella Clerici, ferragosto in Normandia insieme a Carlotta Mantovan

Antonella Clerici è molto amica di Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi. Pare che le due siano solite trascorrere il Ferragosto insieme e così come gli altri anni, anche quest’anno hanno mantenuto fede alla tradizione. La conduttrice ha postato così una foto che la ritrae insieme a Carlotta, la vedova di Fabrizio che è scomparso nel 2018. “Come ogni ferragosto insieme… ti voglio bene Carlotta. Noi e le nostre bimbe che crescono”, queste le parole scritte dalla 58enne.

Stella e Maelle, amiche di sempre

Carlotta sta trascorrendo le vacanze estive insieme alla figlia Stella di nove anni. Quest’ultima è molto amica della figlia di Antonella, ovvero Maelle nata dalla relazione tra la conduttrice ed il suo ex compagno Eddy Martens. Anche per questo motivo Antonella e Carlotta sono spesso insieme. Inoltre, pare che la Clerici abbia più volte detto “La malattia di Fabrizio ci aveva fatto capire che non c’era più tempo per perdersi in cose inutili perchè a volte quello che c’è oggi, poi domani non c’è più“.

Tantissimi i commenti sotto al post, uno tra tutti quello di Carlo Conti

In tanti, tantissimi hanno apprezzato la foto in questione che vede insieme le due amiche e pare che tra tutti non è passato inosservato il commento di un grande conduttore di Rai 1.Carlo sappiamo essere un grandissimo amico di Carlotta perchè lo era di Fabrizio Frizzi così come della Clerici. “I love you”, avrebbe scritto Carlo Conti dimostrando quanto sia grande il loro legame ma soprattutto quanto sia reale l’affetto che li lega.